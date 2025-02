Castori presenta Brescia-Sudtirol: «Abbiamo fatto passi avanti importanti»

Alla vigilia della sfida tra Brescia e Sudtirol, è intervenuto l’attuale tecnico dei biancorossi Castori:

«Il Brescia è una squadra forte, con una società esperta e un allenatore tra i migliori della categoria. Tuttavia, come sempre, il nostro focus principale deve essere su noi stessi. L’avversario cambia ogni settimana e noi dobbiamo lavorare per migliorare il nostro gioco, consolidare le cose positive e correggere quelle in cui possiamo crescere. Questo è il nostro approccio. Progressi della squadra? Abbiamo fatto passi avanti importanti, ma la classifica dice che siamo ancora in zona retrocessione. Non dobbiamo rilassarci né fare bilanci prima del tempo. I numeri dimostrano che siamo in crescita, ma il nostro cammino è ancora lungo e serve massima attenzione per continuare su questa strada. Infermeria? Belardinelli è in miglioramento e sarà convocato. Anche Tait è rientrato in gruppo, ma dopo un lungo stop servirà tempo per il pieno recupero. Non possiamo affrettare i tempi, ma il suo ritorno è comunque un valore aggiunto per la squadra. Poluzzi è in fase di recupero».