Rubiales condannato: 10.800 euro di multa per il bacio non consensuale a Hermoso

Luis Rubiales, ex presidente della RFEF, è stato condannato dall’Audiencia Nacional a 18 mesi di multa per aggressione sessuale, a seguito del bacio non consensuale dato a Jennifer Hermoso durante la premiazione del Mondiale femminile 2023. Dovrà pagare 20 euro al giorno per un anno e mezzo e non potrà avvicinarsi alla calciatrice per un anno.

Evita così il carcere ed è stato assolto dal reato di coercizione, così come Jorge Vilda, Albert Luque e Rubén Rivera, coinvolti nello stesso caso. La Procura aveva chiesto per Rubiales una pena di 2 anni e 6 mesi, ma il tribunale ha optato per una sanzione economica. La sentenza può essere impugnata.