Ex rosa, Belotti non si sblocca con il Benfica: doppio errore clamoroso contro il Santa Clara

Momento nero per l’ex centravanti rosanero Andrea Belotti. Dopo aver lasciato il Como nella sessione di calciomercato invernale, l’attaccante è passato al Benfica. Dopo diverse presenze non è arrivata ancora la prima rete per il ‘gallo’, ma soprattutto, nell’ultima di campionato contro il Santa Clara, si è messo in cattiva luce per il clamoroso doppio errore a pochi metri dal portiere avversario. Ecco una clip:

Continue Reading