Roma, infortunio Dybala: intervento chirurgico per l’ex Palermo

Infortunio più serio del previsto per Paulo Dybala. Il giocatore della Roma ha rimediato una lesione del tendine semitendinoso sinistro in occasione della partita di Serie A contro il Cagliari e, insieme alla società, ha concordato di sottoporsi ad un intervento chirurgico per recuperare nel migliore dei modi. Di seguito la nota ufficiale pubblicata dai giallorossi:

“Paulo Dybala sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro.

Il giocatore e il club hanno concordato che questa è la soluzione migliore per un recupero ottimale. Auguriamo a Paulo una pronta guarigione: non vediamo l’ora di rivederti presto!”