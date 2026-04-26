Corriere dello Sport: “Rocchi indagato per frode sportiva, si autosospende: terremoto nel mondo arbitrale”

Il calcio italiano torna a fare i conti con un nuovo scossone. Come riportato dal Corriere dello Sport e firmato da Edmondo Pinna, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato iscritto nel registro degli indagati per «frode sportiva», in relazione a presunti episodi legati a Udinese-Parma e ad alcune designazioni considerate “gradite” all’Inter. Una vicenda che, come sottolinea più volte Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, ha immediatamente avuto ripercussioni pesanti all’interno dell’AIA.

Secondo quanto ricostruito da Edmondo Pinna per il Corriere dello Sport, Rocchi ha deciso di autosospendersi nella serata di ieri, anticipando di fatto le possibili decisioni del Comitato Nazionale. «Per amore dell’AIA e per il bene del gruppo CAN che deve lavorare in serenità, ho deciso di autosospendermi. Tornerò più forte di prima», ha dichiarato lo stesso Rocchi, come evidenziato ancora da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Un gesto volto a proteggere il gruppo arbitrale in un momento già particolarmente delicato.





L’inchiesta, come racconta Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, nasce da un esposto relativo a Inter-Verona del gennaio 2024, episodio che ha acceso i riflettori sull’operato della sala VAR di Lissone. Da lì, la Procura di Milano, guidata dal pm Maurizio Ascione, ha ampliato il raggio delle indagini includendo anche Udinese-Parma. In particolare, l’attenzione degli inquirenti si concentra su una presunta “bussata” di Rocchi alla sala VAR per richiamare l’attenzione su un episodio da rivedere.

Sempre secondo quanto riportato da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, tra gli indagati figura anche Gervasoni, vice di Rocchi all’epoca dei fatti, accusato di aver sollecitato un intervento VAR durante Salernitana-Modena. Anche in questo caso, è arrivata l’autosospensione, segno di una situazione estremamente tesa all’interno del settore arbitrale italiano.

Non solo episodi di campo: nel mirino degli inquirenti, come ribadisce Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, ci sarebbero anche alcune designazioni arbitrali. In particolare, viene ipotizzata una gestione delle nomine favorevole all’Inter in gare chiave della stagione, come Bologna-Inter e alcune sfide di Coppa Italia. Tuttavia, va sottolineato che al momento gli arbitri coinvolti non risultano indagati.

Il quadro complessivo, descritto ancora da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, è quello di un vero e proprio terremoto che investe non solo l’AIA ma l’intero sistema calcio. Una situazione che si intreccia con altre vicende disciplinari già aperte e che potrebbe avere sviluppi significativi nei prossimi giorni, a partire dall’interrogatorio di garanzia fissato per il 30 aprile.

In attesa di ulteriori sviluppi, la gestione tecnica potrebbe essere affidata temporaneamente a figure come Trefoloni o Celi. Il calcio italiano resta quindi con il fiato sospeso, in attesa di chiarimenti da parte della magistratura e degli organi sportivi.