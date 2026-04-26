Corriere dello Sport: “La resa dei conti è iniziata. E rischia di travolgere non solo il mondo arbitrale”

La resa dei conti è iniziata. E rischia di travolgere non solo il mondo arbitrale, ma l’intero sistema calcio. Come racconta il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Edmondo Pinna, la vicenda legata a Gianluca Rocchi rappresenta l’ennesimo terremoto che si abbatte su un ambiente già profondamente scosso, in un contesto generale segnato anche dalle recenti delusioni sportive della Nazionale.

Secondo Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, quanto sta accadendo all’interno dell’AIA è il risultato di un sistema che, negli anni, ha progressivamente perso equilibrio, finendo per avvitarsi su dinamiche interne più politiche che tecniche. Un mondo che, come sottolinea ancora Edmondo Pinna nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, avrebbe già potuto essere oggetto di un commissariamento, ipotesi sostenuta anche dal presidente Gravina prima che altri eventi travolgessero la Federcalcio.





Il quadro descritto da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport è quello di una struttura segnata da logiche interne consolidate, dove il consenso avrebbe spesso prevalso sulla meritocrazia. Un sistema lontano da quello che in passato ha prodotto figure di altissimo livello, da Campanati fino a Collina e Rizzoli, passando per Agnolin e Casarin. Oggi, invece, si procede tra contraddizioni e decisioni non sempre uniformi, con regole che – paradossalmente – non sembrano essere applicate allo stesso modo per tutti.

Il clima, come evidenziato più volte da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, è diventato incandescente anche sul piano umano. Le reazioni social di alcuni protagonisti del mondo arbitrale raccontano una spaccatura profonda: tra post polemici, allusioni e messaggi criptici, emerge un malcontento diffuso che amplifica la portata della crisi. Segnali evidenti di una frattura interna che va ben oltre il singolo caso Rocchi.

Nel frattempo, l’attenzione si è allargata anche al piano istituzionale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Ministro dello Sport Abodi ha chiesto chiarezza sulla gestione della vicenda, sottolineando la necessità di «trasparenza, tempestività e parità di trattamento». Un intervento che, come rimarca Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, evidenzia come il caso abbia ormai superato i confini sportivi, entrando nel dibattito politico.

Il nodo centrale resta quello del controllo e della credibilità del sistema. Commissariare l’AIA, come ipotizzato in passato, avrebbe significato azzerare un modello ritenuto ormai non più funzionale, sia sul piano tecnico che su quello gestionale. Ma oggi, conclude Edmondo Pinna nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, il problema appare ancora più ampio: è l’intero calcio italiano a essere chiamato a una riflessione profonda, in un momento in cui la fiducia degli appassionati sembra sempre più fragile.