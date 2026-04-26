Frosinone non molla la A: tris alla Carrarese e risposta al Monza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
6d511ef811

Il Frosinone resta in piena corsa per la promozione diretta e risponde presente nella sfida del “Benito Stirpe”, superando la Carrarese con un netto 3-0. Un risultato largo, ma meno semplice di quanto possa apparire. Come racconta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, la formazione ciociara ha dovuto faticare soprattutto nel primo tempo, chiuso sullo 0-0 contro una Carrarese ordinata e attenta. Lo stesso Daniele Ciardi, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, evidenzia come la squadra di Calabro sia riuscita a chiudere ogni spazio, rendendo complicata la manovra dei padroni di casa.

La gara cambia volto nella ripresa. Secondo quanto riportato da Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, l’avvio è subito vivace: Parlanti sfiora il vantaggio per i toscani, mentre sul ribaltamento di fronte è Gelli a colpire la traversa. L’episodio chiave arriva al 7’, quando il Frosinone passa in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Calò. Inizialmente giudicato fuori area, il fallo di mano viene corretto dal VAR, che assegna il penalty ai padroni di casa.


Il gol sblocca definitivamente i ciociari, che acquisiscono sicurezza e iniziano a creare con continuità. Come sottolinea ancora Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, pochi minuti dopo Gelli sfiora il raddoppio con un colpo di testa a porta vuota, incredibilmente alto. Il secondo gol, però, è solo rimandato.

Al 26’ arriva infatti il raddoppio: cross preciso di Calò e inserimento puntuale del neo entrato Fiori, che batte Bleve. La Carrarese prova a reagire e colpisce il palo esterno con Hasa, ma nel finale è ancora il Frosinone a colpire. Nei minuti di recupero Parlanti commette fallo su Fini e l’arbitro assegna un altro rigore. Dal dischetto si presenta Kone, che non sbaglia e chiude definitivamente i conti.

Un successo pesante che consente al Frosinone di restare agganciato alla vetta e continuare a inseguire la Serie A. Come ribadisce Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, i ciociari non mollano e tengono il passo del Monza, confermando ambizioni e solidità nel momento più delicato della stagione.

 

Altre notizie

Andrea-Langella

Juve Stabia, Langella rompe il silenzio: «Non ho nulla a che fare con la situazione attuale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
ebf61a4e-5ca8-4f35-b8e9-eb1a8f95673a

Cesena, Klinsmann già in piedi: prima foto dopo l’operazione. L’infortunio nello scontro con Ranocchia al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo manchester city (129) osti

Calciomercato 2026-2027, definite le date ufficiali: ecco le finestre per Serie A, B e C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
immagine 2024-03-11 110920

AIA, Tommasi designatore ad interim di Serie A e B al posto di Rocchi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Palermo Carrarese primo tempo (3) (1) inzaghi

Palermo, Inzaghi carica i tifosi: «Ce la metteremo tutta. Siete di un’altra categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Palermo Avellino 2-0 (31) palumbo pierozzi ranocchia

Gazzetta di Reggio: “Palumbo, esultanza e polemiche: clima acceso dopo Reggiana-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
aquilani noto catanzaro

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, sfida al Palermo: 19 marcatori e doppia cifra per Iemmello e Pittarello”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
aquilani catanzaro

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, quinto posto blindato: Aquilani prepara i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Gazzetta dello Sport: “Serie B. Sono 180’ di fuoco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (103) RINAUDO

Corriere dello Sport: “Mantova, salvezza a un passo: Modesto e Rinaudo firmano la svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Palermo Avellino 2-0 (28) palumbo

Serie B, volata finale: promozione diretta e playoff, il regolamento e gli incroci decisivi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
aquilani inzaghi

Corriere dello Sport: “Catanzaro lanciato verso i playoff. Messaggio al campionato e al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Andrea-Langella

Juve Stabia, Langella rompe il silenzio: «Non ho nulla a che fare con la situazione attuale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo modena 1-1 (50)

Palermo, doppio vantaggio per i tifosi: priorità e sconto per la semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
ebf61a4e-5ca8-4f35-b8e9-eb1a8f95673a

Cesena, Klinsmann già in piedi: prima foto dopo l’operazione. L’infortunio nello scontro con Ranocchia al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (91) campi

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato verso il Catanzaro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Schira: “Sassuolo-Abate, primo summit positivo: avanti per la panchina, possibile biennale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026