Venezia a un passo dalla A: Empoli ko, decide Adorante e Doumbia. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
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Il Venezia vede la Serie A e accelera nel momento decisivo della stagione. La capolista supera l’Empoli al “Penzo” e si porta a soli tre punti dalla promozione diretta, rispondendo con forza ai successi delle inseguitrici. Come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, la squadra di Stroppa compie un passo fondamentale verso il traguardo finale. Lo stesso Alessandro Battini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, evidenzia come la prossima sfida sul campo dello Spezia possa diventare decisiva per chiudere i conti.

L’avvio di gara è subito intenso, con il Venezia aggressivo e determinato. Secondo quanto riportato da Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, è Yeboah ad accendere il match con una conclusione potente dalla distanza, ben respinta da Fulignati. Il pressing dei lagunari mette in difficoltà l’Empoli, con Doumbia che al 27’ sfiora il vantaggio, trovando ancora l’opposizione del portiere toscano.


L’Empoli prova a reagire e costruisce una grande occasione al 37’ con Shpendi, che approfitta di un errore difensivo ma si trova davanti un attento Stankovic. Nel recupero del primo tempo, come sottolinea ancora Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, è ancora Fulignati protagonista con un intervento decisivo sulla rovesciata spettacolare di Adorante.

Nella ripresa arriva il meritato vantaggio. Adorante rompe l’equilibrio al 5’, sfruttando al meglio un cross dalla sinistra di Franjic. Il Venezia continua a spingere e poco dopo sfiora il raddoppio con Doumbia, che colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La capolista rallenta leggermente e concede spazio all’Empoli, che prova a rientrare in partita.

Momento chiave al 23’, quando viene assegnato un calcio di rigore per fallo di mano di Busio. Dopo una lunga revisione al VAR, però, l’arbitro torna sui propri passi e annulla la decisione. Un episodio che spegne le speranze degli ospiti e rilancia il Venezia. Come evidenzia Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, nel momento di massimo sforzo dell’Empoli arriva il colpo definitivo: Doumbia sfrutta alla perfezione l’assist del neo entrato Compagnon e firma il 2-0.

Tre punti pesantissimi che avvicinano sempre di più il Venezia alla Serie A. Una vittoria che, come ribadisce Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, conferma la solidità e la maturità della squadra di Stroppa nel momento più delicato della stagione.

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