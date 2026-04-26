Catanzaro show, poker allo Spezia: playoff blindati e liguri nei guai. Gli Highlights

Un Catanzaro travolgente si prende la scena e certifica il quinto posto con una prestazione dominante, infliggendo allo Spezia una sconfitta pesantissima. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i calabresi mettono in campo serenità e qualità, approfittando delle tante amnesie della formazione ligure. Lo stesso Carlo Talarico, nell’analisi proposta dal Corriere dello Sport, evidenzia come la generosità di Lapadula non sia bastata a evitare il crollo.

L’avvio è di marca spezzina: Valoti e Lapadula provano subito a colpire, ma senza successo. Poi il Catanzaro prende campo e controllo. Secondo quanto riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, è Pittarello a creare i primi pericoli, prima del vantaggio che nasce da calcio d’angolo: assist di Pontisso, deviazione e inserimento vincente di Petriccione. Inizialmente annullato per fuorigioco, il gol viene poi convalidato dal VAR.





Lo Spezia reagisce e trova il pareggio con Valoti, bravo a sfruttare una sponda di Lapadula e a battere Pigliacelli con precisione. Ma nella ripresa cambia tutto. Come sottolinea ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, gli schemi saltano e il Catanzaro prende definitivamente il comando delle operazioni. Il nuovo vantaggio arriva con una combinazione nata da calcio piazzato: palo e gol per il 2-1 che indirizza la gara.

Da quel momento è un monologo giallorosso. Pittarello sale in cattedra e, come evidenzia Carlo Talarico nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, firma una doppietta in pochi minuti: prima liberandosi della marcatura e poi finalizzando un assist di Di Francesco con un preciso destro. Il risultato si allarga e lo Spezia sprofonda.

Nel finale, Pigliacelli salva più volte su Valoti e Lapadula, ma non può nulla nel recupero quando proprio l’attaccante trasforma il rigore, dopo una prima respinta e la ripetizione per posizione irregolare del portiere. Un gol che serve solo per le statistiche.

Il Catanzaro festeggia così un quinto posto matematico, mentre per lo Spezia la situazione si complica drammaticamente. Una sconfitta che, come ribadisce Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, rischia di avere conseguenze pesanti nella corsa salvezza.