Pari che serve alla Samp, Cesena in crisi profonda: fuori dai playoff. Gli Highlights

Un punto che fa comodo soltanto alla Sampdoria, mentre il Cesena continua a sprofondare in una crisi sempre più evidente. Al “Manuzzi” finisce senza reti una gara povera di emozioni, che conferma il momento negativo dei romagnoli. Come racconta Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, la squadra bianconera incappa nella terza partita consecutiva senza segnare, un dato che fotografa perfettamente le difficoltà offensive. Lo stesso Roberto Barbacci, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, sottolinea come solo un fuorigioco millimetrico abbia evitato ai padroni di casa di trovarsi nuovamente costretti a inseguire.

Sarebbe stato un colpo pesantissimo, con Viti vicino al primo gol tra i cadetti prima dell’intervento del VAR. Secondo quanto evidenziato da Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, la Sampdoria ha mostrato le cose migliori nella prima parte del match, gestendo poi il calo fisico nel finale, quando però anche il Cesena non è riuscito a rendersi realmente pericoloso.





I numeri, d’altronde, parlano chiaro. Come rimarca ancora Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, per la prima volta da inizio stagione il Cesena si ritrova fuori dalla zona playoff, con un rendimento nelle ultime venti gare da piena zona retrocessione. Una fase complicata in cui la buona volontà non basta, anche contro una Samp ordinata e propositiva.

Le occasioni, infatti, sono poche. Henderson prova a scuotere i suoi con un destro a giro, ma trova la pronta risposta di Siano, all’esordio in Serie B al posto dell’infortunato Klinsmann, omaggiato dai compagni nel riscaldamento. Dall’altra parte Olivieri impegna Martinelli, mentre nella ripresa Corazza serve un pallone invitante per Cerri, che però non inquadra la porta. Stesso esito per il colpo di testa di Shpendi.

Nel finale cresce leggermente l’intensità, con Ricci che sfiora l’eurogol e, nei minuti di recupero, va vicino alla deviazione decisiva su calcio piazzato. Ma il risultato non cambia. Uno 0-0 che, come evidenzia Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, lascia il Cesena in una situazione sempre più complicata e regala invece alla Samp un punto prezioso nella corsa ai propri obiettivi.