Tredicesimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. I rosanero sono da poco scesi in campo per la seduta di allenamento pomeridiana.

Tattica in vista dell’amichevole contro il Monza, I rosanero lavorano sul possesso palla. Nel corso della seduta piccolo scontro tra Ceccaroni e Di Mariano, che ha rimediato una botta in viso ma tutto è rientrato.

