Ritiro Palermo, tredicesimo giorno a Livigno: partitella a campo ridotto per i rosanero, ecco gli schieramenti

Tredicesimo giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. I rosanero sono da poco scesi in campo per la seduta di allenamento pomeridiana.

Seduta incentrata principalmente sulla tattiva e la preparazione della gara amichevole contro il Monza in programma domani.

La squadra di Dionisi sta svolgendo una partitella a campo ridotto. I rosa schierati col 4-3-3 e gli arancioni con una sorta di 3-4-1-2

ROSA: Gomis, Diakitè, Lucioni, Graves, Buttaro, Ranocchia, Vasic, Saric, Di Mariano, Henry, Di Francesco

ARANCIONI: Nespola, Peda, Ceccaroni, Nikolaou, Broh, Gomes, Damiani, Devetak, Insigne, Brunori, Corona.

Esce Ceccaroni, dentro Fella. Il difensore sta adesso svolgendo un lavoro differenziato.