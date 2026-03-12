Giornale di Sicilia: “Stadio Barbera, avanti con la riqualificazione: via alla fase decisiva del progetto”

Il percorso verso la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera compie un nuovo passo avanti. Come racconta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, si sono concluse le prove tecniche che aprono la strada alla conferenza dei servizi decisiva, passaggio fondamentale per rendere operativo il progetto di ammodernamento dell’impianto e per definire la concessione pluriennale della struttura.

è ormai definitivamente tramontata l'ipotesi di realizzare un nuovo stadio nell'area dell'ippodromo: la strada scelta resta quella della riqualificazione dell'attuale impianto di viale del Fante, soluzione che permetterà di modernizzare il Barbera mantenendolo al centro del sistema sportivo cittadino.





La chiusura della fase preliminare rappresenta un passaggio tecnico-amministrativo fondamentale per il progetto. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha spiegato il significato del risultato raggiunto:

«La chiusura della fase odierna sancisce la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera, funzionale alla dichiarazione di interesse pubblico del progetto, che sarà formalizzata attraverso una apposita delibera di Giunta. Desidero ringraziare il Palermo FC per la collaborazione proficua che continua con l’Amministrazione e tutti gli enti coinvolti che hanno preso parte alla conferenza. L’obiettivo comune è anche quello di far rientrare il Barbera tra gli impianti candidati ad ospitare competizioni di livello internazionale, a partire dagli Europei del 2032».

La candidatura dell'impianto rosanero per Euro 2032 rappresenta una sfida complessa a causa dei tempi ristretti, ma non impossibile se il percorso amministrativo proseguirà senza intoppi.

Sulla stessa linea anche l’amministratore delegato del Palermo FC Giovanni Gardini, che ha ribadito la disponibilità del club a sostenere il progetto:

«Il buon esito dei lavori della conferenza di servizi preliminare ci ha dato modo di riconfermare la disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio di tutta la collettività. Il Club infatti si è sempre manifestato pronto a farsi carico della maggior parte dell’investimento sul nuovo impianto, ben consapevole delle ricadute sociali e dei benefici che la nuova opera potrebbe generare per tutta la città in termini di riqualificazione urbana».

Nella stessa giornata il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno dedicato proprio alla riqualificazione del Renzo Barbera. Il documento è stato inviato al Palermo FC ed è stato inserito nella discussione della conferenza di servizi preliminare che ha riunito Comune, società rosanero, Soprintendenza ai Beni culturali e vigili del fuoco.

L’atto votato dall’aula impegna il sindaco a sostenere tutte le iniziative utili affinché il progetto consenta alla città di Palermo di mantenersi in linea con gli standard UEFA necessari per ospitare anche le fasi finali delle principali competizioni calcistiche europee.

Nel documento, i consiglieri comunali evidenziano inoltre il clima di collaborazione che si è creato tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso amministrativo, considerato un elemento decisivo per accompagnare la riqualificazione dello stadio e rafforzare il ruolo di Palermo nel panorama calcistico nazionale e internazionale.