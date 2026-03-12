Semifinale playoff per il Mondiale 2026. L’Italia perde anche Verratti

L’Italia si prepara alla semifinale dei playoff per il Mondiale 2026 con il consueto clima di emergenza. Tra infortuni, tempi ridotti di preparazione e scelte obbligate, il commissario tecnico Gattuso dovrà costruire la Nazionale praticamente negli ultimi giorni prima del raduno. È questo il quadro raccontato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, che analizza la situazione degli azzurri alla vigilia delle convocazioni.

Secondo Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’Italia arriverà all’appuntamento con appena due giorni di allenamento dopo la fine dei campionati, una situazione che alimenta inevitabilmente le preoccupazioni dello staff tecnico. Diversamente da quanto accaduto in Turchia con Montella, che ha ottenuto il rinvio di una giornata di campionato, Gattuso non ha avuto alcun margine di manovra sul calendario.





La lista degli indisponibili si è nel frattempo allungata. Dopo gli stop di Di Lorenzo e Gabbia, come sottolinea Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la Nazionale perde anche Marco Verratti. Il centrocampista, alle prese con un dolore persistente al ginocchio, dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico al menisco.

Come racconta ancora Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, Verratti era stato contattato da Gattuso e Buffon all’inizio di gennaio per valutare un possibile ritorno in azzurro. Il centrocampista avrebbe rappresentato una soluzione di qualità ed esperienza da inserire a gara in corso per gestire il possesso palla nelle fasi decisive delle partite.

Dopo un primo stop a febbraio per problemi al ginocchio, Verratti era convinto di poter recuperare senza ricorrere all’operazione. Nemmeno la pausa del campionato qatariota, fermato per il conflitto tra Stati Uniti e Iran, sembrava aver compromesso il rientro. Tuttavia, una volta tornato a Parigi e dopo aver forzato la preparazione atletica, il centrocampista si è fermato nuovamente ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Come evidenzia Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, l’assenza di Verratti risolve automaticamente il ballottaggio tra Pisilli e Frattesi: entrambi saranno convocati insieme a Barella, Tonali, Cristante e Locatelli per completare il reparto di centrocampo.

Restano invece sotto osservazione le condizioni di Kean e Raspadori. L’attaccante della Fiorentina è alle prese con un trauma alla tibia, mentre l’ex Sassuolo sta recuperando da uno stiramento. Gattuso, come riporta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, intende comunque convocarli anche qualora dovessero rientrare con i rispettivi club soltanto tra il 21 e il 22 marzo.

L’elenco ufficiale dei 28 convocati verrà diramato venerdì 20 marzo. In difesa Calafiori è recuperato, mentre Bastoni deve ancora smaltire una contusione rimediata nel derby. Il reparto arretrato potrebbe contare su sette centrali: Bastoni, Mancini, Calafiori, Gatti, Buongiorno, Scalvini e il possibile ritorno di Coppola, oggi titolare con il Paris FC.

Sulle corsie laterali Gattuso dovrebbe puntare su Dimarco, Spinazzola, Politano e Cambiaso, con Zaccagni pronto a rappresentare una variante offensiva grazie alla sua capacità di saltare l’uomo. Tra le possibili novità figura anche Palestra del Cagliari, destinato a essere l’unico debuttante.

Per quanto riguarda l’attacco, conclude Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il commissario tecnico sembra orientato verso il 3-5-2 con il doppio centravanti: Retegui, Pio Esposito e Scamacca si giocheranno una maglia accanto a Moise Kean. Federico Chiesa, almeno per il momento, resta fuori dal progetto.

I PROBABILI CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli). DIFENSORI: Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta), Coppola (Paris FC). ESTERNI: Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Zaccagni (Lazio), Politano (Napoli), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus). CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma). ATTACCANTI: Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta)