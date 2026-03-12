Corriere dello Sport: “Palermo, Augello stakanovista di Inzaghi: a Monza guida la fascia sinistra”

Palermo Entella 3-0 (35) augello

Tommaso Augello si è trasformato in uno dei pilastri del Palermo di Filippo Inzaghi. I numeri raccontano perfettamente il suo peso nello scacchiere rosanero: 2.479 minuti giocati, 29 presenze in 29 giornate di campionato e tutte da titolare. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’esterno sinistro milanese rappresenta uno dei punti fermi della formazione rosanero, protagonista di una stagione vissuta sempre ad alto livello.

Nel racconto di Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, il laterale classe 1994 è rimasto in campo per tutti i novanta minuti nelle ultime 14 gare consecutive, confermando un’affidabilità che ha convinto pienamente lo staff tecnico. Arrivato la scorsa estate dopo essersi svincolato dal Cagliari e aver firmato un biennale con opzione per un’altra stagione, Augello aveva come obiettivo quello di garantire continuità: una missione pienamente riuscita.


Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo lo ha scelto proprio per la sua affidabilità e per l’esperienza maturata negli anni tra Spezia, Sampdoria e Cagliari. Quella in Sicilia rappresenta la quarta esperienza consecutiva in una città di mare, con l’obiettivo di tornare a vivere una stagione in Serie A.

Il numero 3 rosanero è diventato una vera certezza sulla corsia mancina. Come racconta Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Inzaghi lo considera la “freccia” sulla fascia sinistra nella corsa verso la promozione. A Monza, in uno degli scontri diretti più delicati della stagione, Augello sarà ancora una volta chiamato a fornire il suo contributo alla squadra.

I suoi numeri offensivi confermano l’importanza del suo apporto: un gol e quattro assist in campionato, spesso arrivati grazie al suo sinistro preciso e ai cross tagliati verso l’area di rigore.

La gara dello U-Power Stadium proporrà anche un interessante duello sulla fascia con Azzi, laterale del Monza e suo ex compagno di squadra al Cagliari. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il confronto tra i due padroni della corsia sinistra potrebbe rappresentare una delle chiavi tattiche della partita.

Azzi, tra l’altro, era stato accostato al Palermo in passato ed era andato a segno proprio al Barbera nella gara d’andata. Dall’altra parte Augello porta in dote grande esperienza e capacità di lettura delle situazioni di gioco, qualità che lo rendono uno dei laterali più completi della categoria.

Nel frattempo arrivano novità anche sul fronte infrastrutturale. Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si sono conclusi ieri i lavori della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera.

La chiusura di questa fase certifica la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera e rappresenta un passaggio fondamentale verso la dichiarazione di interesse pubblico del progetto, che sarà formalizzata tramite una delibera di Giunta. Il prossimo passaggio sarà la conferenza decisoria, chiamata a valutare il progetto di fattibilità economica per la modernizzazione dell’impianto.

