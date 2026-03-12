Corriere dello Sport: “Palermo a Monza con Magnani titolare. Le ultime”

Il Palermo continua a preparare la delicata trasferta di Monza e dalla seduta svolta a Torretta emergono indicazioni importanti per la formazione di Filippo Inzaghi. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, crescono infatti le quotazioni di Magnani in vista del big match di sabato pomeriggio allo U-Power Stadium.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, durante l’allenamento mattutino il difensore emiliano è stato provato come braccetto di destra nella difesa a tre completata da Bani e Ceccaroni. Un segnale chiaro che lascia intravedere la possibilità concreta di una maglia da titolare contro i brianzoli.


Nel racconto di Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, resta comunque aperto il ballottaggio con Peda. Il difensore polacco è pienamente recuperato dopo il problema alla caviglia che lo aveva costretto a uscire al 5’ del secondo tempo della gara di Carrara. Il numero 29 rosanero ha già smaltito il fastidio e nella seduta di ieri ha lavorato regolarmente in gruppo.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, al momento però l’ago della bilancia sembra pendere dalla parte di Magnani, favorito per completare la linea difensiva accanto a Bani e Ceccaroni.

Intanto prende sempre più forma anche l’undici che Inzaghi potrebbe schierare contro il Monza. Sulla fascia destra è stato provato Pierozzi, rientrato dopo aver scontato la giornata di squalifica che lo aveva tenuto fuori dalla trasferta di Carrara.

Sempre secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta invece aperta la corsa per una maglia sulla trequarti tra Le Douaron e Johnsen. Nella seduta di ieri il tecnico rosanero ha schierato l’ex Cremonese sulla stessa linea di Palumbo, ma la sensazione è che nel big match contro i brianzoli il francese possa partire ancora una volta dal primo minuto.

Nel frattempo arrivano anche buone notizie sul fronte delle convocazioni internazionali. Pohjanpalo e Joronen sono stati infatti chiamati dalla Nazionale finlandese per le amichevoli contro Nuova Zelanda e Capo Verde, in programma rispettivamente il 27 e il 30 marzo.

