Giornale di Sicilia: "Monza-Palermo affidata a Doveri. I precedenti"

palermo sampdoria 1-1 (90) doveri Segre

Sarà l’internazionale Daniele Doveri della sezione di Roma a dirigere la sfida tra Monza e Palermo, in programma sabato alle 17.15 all’U-Power Stadium. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di una designazione di grande peso per uno degli incroci più delicati della 30ª giornata di Serie B, considerato un vero crocevia nella corsa alla promozione diretta.

Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la scelta del designatore va proprio nella direzione di affidare una gara particolarmente sensibile, sia dal punto di vista tecnico sia da quello della classifica, a un arbitro di comprovata esperienza nel panorama nazionale.


Doveri arriva a questo appuntamento dopo aver diretto uno dei match più prestigiosi del calcio italiano, il derby di Milano, caratterizzato anche da alcune polemiche per un episodio nel finale legato a un possibile rigore non assegnato all’Inter per un tocco di mano di Ricci. Un dettaglio che, come sottolinea Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, conferma il profilo di grande affidabilità del fischietto capitolino.

Guardando ai precedenti con i rosanero, Doveri ha già arbitrato il Palermo in 18 occasioni ufficiali, con un bilancio di quattro vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte per la squadra siciliana. L’ultima direzione, ricorda ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, risale allo scorso campionato, quando il Palermo pareggiò 1-1 al Barbera contro la Sampdoria.

Per la sfida dell’U-Power Stadium, Doveri sarà assistito da Colarossi e Cipressa, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Calzavara. In sala VAR opererà Camplone, con Paganessi nel ruolo di AVAR.

