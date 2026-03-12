Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen o Le Douaron: il dubbio di Inzaghi sulla trequarti per il Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (103) johnsen

Uno dei principali dubbi di formazione per Filippo Inzaghi in vista della trasferta di Monza riguarda la trequarti offensiva. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero dovrà scegliere chi affiancare a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo: Johnsen o Le Douaron.

Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il norvegese continua a essere provato negli allenamenti nella possibile formazione titolare che potrebbe scendere in campo sabato all’U-Power Stadium. Tuttavia, la decisione definitiva arriverà soltanto a ridosso del match, anche perché i due giocatori offrono caratteristiche molto diverse.


Johnsen rappresenta una soluzione più tecnica e imprevedibile. Il norvegese è abile nello stretto, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica tra le linee. Una qualità che potrebbe risultare preziosa contro una squadra organizzata come il Monza, permettendo a Palumbo di muoversi con maggiore libertà e a Pohjanpalo di ricevere più palloni rasoterra.

Le Douaron, invece, garantisce profondità e presenza fisica. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il francese è particolarmente efficace nel gioco aereo e nell’attaccare gli spazi, qualità utili soprattutto nelle transizioni veloci e nelle situazioni di palla inattiva.

Anche i numeri raccontano il diverso percorso dei due giocatori. Johnsen, arrivato a gennaio ed ex Cremonese, è stato schierato titolare soltanto due volte: in trasferta contro la Sampdoria, dove ha servito un assist, e nella gara esterna con il Pescara. Nelle altre occasioni è sempre subentrato a partita in corso.

Diverso il rendimento di Le Douaron, che finora ha messo insieme cinque gol e tre assist, l’ultimo dei quali proprio per Pohjanpalo nella vittoria per 1-0 contro la Carrarese. Un contributo importante che lo ha reso spesso la prima scelta nel reparto offensivo.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il ballottaggio tra i due rappresenta una delle principali variabili tattiche della sfida contro il Monza. Non si tratta soltanto di condizione fisica, ma anche di strategia: Inzaghi dovrà decidere se puntare sulla tecnica e sull’imprevedibilità di Johnsen oppure sulla profondità e sulla fisicità di Le Douaron.

Le ultime indicazioni degli allenamenti confermano che il dubbio resterà aperto fino all’ultimo. Più che un problema, però, è una risorsa per l’allenatore rosanero, che può contare su due soluzioni diverse ma entrambe utili per affrontare uno scontro diretto che potrebbe pesare molto nella corsa alla Serie A.

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, non solo Pohjanpalo e Cutrone: attenzione ai difensori goleador”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo sampdoria 1-1 (90) doveri Segre

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo affidata a Doveri. I precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Giornale di Sicilia: “Stadio Barbera, avanti con la riqualificazione: via alla fase decisiva del progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
c6938db659

Semifinale playoff per il Mondiale 2026. L’Italia perde anche Verratti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Entella 3-0 (35) augello

Corriere dello Sport: “Palermo, Augello stakanovista di Inzaghi: a Monza guida la fascia sinistra”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Entella 3-0 (126) magnani

Corriere dello Sport: “Palermo a Monza con Magnani titolare. Le ultime”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Palermo, Gardini sui passi avanti per il nuovo Renzo Barbera: «Un occasione cruciale per la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

Conclusa la conferenza preliminare per la riqualificazione del Renzo Barbera, Lagalla: «Motivo di grande soddisfazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 163820

Monza-Palermo, Baldissoni: «Doveri era tra gli arbitri attesi. La partita deve essere solo sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 154552

Monza-Palermo, il sindaco Pilotto rassicura sull’ordine pubblico: «Misure adeguate per vivere la gara con serenità»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Palermo, via libera del Consiglio comunale al progetto di riqualificazione del “Renzo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (101)

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: lavoro sulla fase difensiva verso la sfida con il Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, non solo Pohjanpalo e Cutrone: attenzione ai difensori goleador”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (103) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen o Le Douaron: il dubbio di Inzaghi sulla trequarti per il Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo sampdoria 1-1 (90) doveri Segre

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo affidata a Doveri. I precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Giornale di Sicilia: “Stadio Barbera, avanti con la riqualificazione: via alla fase decisiva del progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
c6938db659

Semifinale playoff per il Mondiale 2026. L’Italia perde anche Verratti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026