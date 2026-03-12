Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen o Le Douaron: il dubbio di Inzaghi sulla trequarti per il Monza”

Uno dei principali dubbi di formazione per Filippo Inzaghi in vista della trasferta di Monza riguarda la trequarti offensiva. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero dovrà scegliere chi affiancare a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo: Johnsen o Le Douaron.

Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il norvegese continua a essere provato negli allenamenti nella possibile formazione titolare che potrebbe scendere in campo sabato all’U-Power Stadium. Tuttavia, la decisione definitiva arriverà soltanto a ridosso del match, anche perché i due giocatori offrono caratteristiche molto diverse.





Johnsen rappresenta una soluzione più tecnica e imprevedibile. Il norvegese è abile nello stretto, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica tra le linee. Una qualità che potrebbe risultare preziosa contro una squadra organizzata come il Monza, permettendo a Palumbo di muoversi con maggiore libertà e a Pohjanpalo di ricevere più palloni rasoterra.

Le Douaron, invece, garantisce profondità e presenza fisica. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il francese è particolarmente efficace nel gioco aereo e nell’attaccare gli spazi, qualità utili soprattutto nelle transizioni veloci e nelle situazioni di palla inattiva.

Anche i numeri raccontano il diverso percorso dei due giocatori. Johnsen, arrivato a gennaio ed ex Cremonese, è stato schierato titolare soltanto due volte: in trasferta contro la Sampdoria, dove ha servito un assist, e nella gara esterna con il Pescara. Nelle altre occasioni è sempre subentrato a partita in corso.

Diverso il rendimento di Le Douaron, che finora ha messo insieme cinque gol e tre assist, l’ultimo dei quali proprio per Pohjanpalo nella vittoria per 1-0 contro la Carrarese. Un contributo importante che lo ha reso spesso la prima scelta nel reparto offensivo.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il ballottaggio tra i due rappresenta una delle principali variabili tattiche della sfida contro il Monza. Non si tratta soltanto di condizione fisica, ma anche di strategia: Inzaghi dovrà decidere se puntare sulla tecnica e sull’imprevedibilità di Johnsen oppure sulla profondità e sulla fisicità di Le Douaron.

Le ultime indicazioni degli allenamenti confermano che il dubbio resterà aperto fino all’ultimo. Più che un problema, però, è una risorsa per l’allenatore rosanero, che può contare su due soluzioni diverse ma entrambe utili per affrontare uno scontro diretto che potrebbe pesare molto nella corsa alla Serie A.