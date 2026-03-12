Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, non solo Pohjanpalo e Cutrone: attenzione ai difensori goleador”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

La sfida tra Monza e Palermo non sarà soltanto il duello tra i bomber Pohjanpalo e Cutrone. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il big match di sabato pomeriggio potrebbe essere deciso anche dai difensori, spesso protagonisti sotto porta nel corso di questa stagione di Serie B.

Secondo quanto racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, le due squadre condividono un dato statistico particolarmente curioso: Monza e Palermo sono le formazioni che hanno segnato più gol con i propri difensori, ben 11 ciascuna, lo stesso numero del Catanzaro. Un segnale evidente di quanto entrambe le squadre riescano a sfruttare le palle inattive e gli inserimenti dei centrali.


In casa rosanero il difensore più prolifico è Pierozzi, già autore di cinque reti in campionato. Alle sue spalle c’è Ceccaroni con tre gol, mentre completano il quadro le marcature di Bani, Diakité e Augello, tutti a segno una volta. Come ricorda ancora Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, all’appello mancano invece Magnani e Peda, i due difensori che si contendono il ruolo di braccetto di destra e che contro il Monza cercheranno anche la prima gioia personale in rosanero.

Sul fronte brianzolo, invece, il pericolo principale arriva dalle incursioni di Birindelli, già autore di quattro gol stagionali. Il terzino destro del Monza rappresenta una minaccia costante quando accompagna l’azione offensiva e sarà uno dei giocatori da controllare con maggiore attenzione.

Sempre secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nella difesa biancorossa figura anche Izzo, autore di tre reti ma non disponibile per la sfida contro il Palermo dopo il trasferimento all’Avellino nel mercato invernale. Restano invece pericolosi Ravanelli, già a segno due volte sugli sviluppi di calcio d’angolo, e Delli Carri, oltre a Carboni, che però salterà la gara per squalifica.

In una partita di alta classifica come Monza-Palermo ogni dettaglio può fare la differenza. Ed è proprio per questo che, come sottolinea Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, le palle inattive potrebbero diventare un fattore decisivo. Con difensori così abili sotto porta, anche un calcio d’angolo o una punizione laterale potrebbero trasformarsi nell’episodio capace di decidere la gara.

