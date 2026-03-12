Giornale di Sicilia: “Palermo, in difesa servono gli straordinari”

Il Palermo si prepara a uno degli esami più difficili della stagione. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la difesa rosanero – fin qui la migliore del campionato – sarà chiamata agli straordinari nella trasferta di sabato contro il Monza.

I numeri, del resto, parlano chiaro. Secondo quanto evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi vanta la miglior retroguardia della Serie B con 22 gol subiti e 14 clean sheet, dati che certificano la crescita del reparto soprattutto negli ultimi mesi. Dopo le due reti incassate contro il Pescara, il Palermo ha subito un solo gol – peraltro su rigore – nelle gare contro Mantova e Carrarese.





Il prossimo ostacolo, però, è tra i più complicati. Il Monza rappresenta una delle principali rivali per la promozione e all’andata si impose al Barbera con un netto 3-0, una delle poche sconfitte pesanti della stagione rosanero. Non solo: i brianzoli sono una delle due squadre, insieme alla Sampdoria, ad aver segnato tre gol al Palermo in questo campionato.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il reparto offensivo del Monza può contare su diversi giocatori di alto livello. In primo piano ci sono Petagna, autore di 6 reti in 18 presenze, e Cutrone, arrivato a gennaio e già a segno tre volte in otto partite. Attorno a loro ruotano altri elementi pericolosi come Mota, Ciurria, Caso e Keita.

Rispetto alla gara d’andata, però, il Palermo potrà contare su un’arma in più: Mattia Bani, assente a fine ottobre per infortunio. Senza il difensore centrale, infatti, il Monza riuscì a creare grandi difficoltà alla retroguardia rosanero. Bani, che in Serie A ha già affrontato sia Petagna sia Cutrone durante le sue esperienze con Chievo, Bologna, Parma e Genoa, sarà dunque uno dei protagonisti più attesi della sfida.

Molto dipenderà anche dalle scelte tattiche di Paolo Bianco. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico del Monza ha alternato nel corso della stagione moduli diversi: in alcune partite ha utilizzato il doppio centravanti, in altre il doppio trequartista. Nel primo caso servirà un grande lavoro collettivo della difesa rosanero, mentre nel secondo potrebbe nascere un duello diretto tra Bani e la punta brianzola.

Accanto al capitano dovrebbero agire Peda e Ceccaroni. Il difensore polacco ha recuperato dal colpo alla caviglia rimediato contro la Carrarese, mentre Ceccaroni negli ultimi mesi è cresciuto molto sia in fase difensiva sia negli inserimenti offensivi.

Al Brianteo, però, servirà una prova perfetta. Come ricorda Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, nelle ultime due gare la difesa rosanero ha comunque vissuto momenti complicati: contro il Mantova la squadra ha dovuto resistere nel finale in inferiorità numerica, mentre contro la Carrarese gli avversari hanno sprecato diverse occasioni.

Per questo motivo mantenere la porta inviolata contro il Monza avrebbe un valore enorme. Un segnale forte nella corsa alla promozione e la conferma definitiva della solidità difensiva costruita da Inzaghi nel corso della stagione.