Riparte il cantiere sul ponte Corleone, da lunedì corsia dimezzata verso Catania

Un’estate complicata per pendolari e turisti in transito su uno dei nodi viari più congestionati di Palermo. Il ponte Corleone, lungo viale Regione Siciliana, sarà interessato da nuovi lavori che ridurranno sensibilmente la circolazione. Dal 26 maggio al 3 luglio, infatti, la carreggiata in direzione Catania (lato monte) sarà percorribile in una sola corsia. Lo ha reso noto l’Ufficio Traffico del Comune, che ha emesso un’ordinanza per prorogare per la seconda volta l’intervento preliminare avviato da Anas nell’ambito del progetto di raddoppio del ponte.

Gli interventi, come spiegato da Francesco Patanè su Repubblica Palermo, prevedono lavori diurni per l’installazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane e il ripristino della soletta del marciapiede, oltre a operazioni notturne per il taglio del vecchio impalcato. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: la circolazione, già normalmente congestionata, potrebbe aggravarsi ulteriormente, soprattutto su vie alternative come via Messina Marine, dove il manto stradale risulta in condizioni critiche da anni.

I lavori, propedeutici al raddoppio del ponte, fanno parte di un progetto da 17,5 milioni di euro finanziato con fondi del Piano operativo complementare (POC) della Regione Siciliana. È prevista la costruzione di due nuove strutture che, insieme ai ponti esistenti, porteranno il totale delle corsie a otto, quattro per senso di marcia.

Tuttavia, si registrano già consistenti ritardi: secondo i piani della Regione, il primo ponte (lato monte) sarebbe dovuto essere completato nei primi mesi del 2025, mentre il secondo (lato mare) dovrebbe vedere la luce entro il 2026. Al momento, però, si è ancora fermi alla fase preparatoria.