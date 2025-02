Respinto il ricorso contro il -2 in classifica: la Ternana si affida al TAR

Nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio, il Collegio di Garanzia del Coni a he respinto il ricorso presentato dalla Ternana contro i due punti di penalizzazione in classifica rimediati nella prima parte di stagione, a causa delle inadempienze del club nelle fasi legate al passaggio di proprietà. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società umbra ha deciso di ricorrere al Tar:

“La Società Ternana Calcio, in persona del Presidente Stefano D’Alessandro, prende atto del dispositivo depositato oggi (ieri per chi legge) dal Collegio di Garanzia dello Sport, di rigetto del ricorso presentato dalla Società contro la penalizzazione di due punti in classifica. Il Presidente D’Alessandro si riserva ogni valutazione al momento del deposito delle motivazioni, anche in ordine alla opportunità di presentare ricorso al TAR Lazio, ai sensi della legge n. 280/2003”.