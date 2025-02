Reggiana, si pensa già al mercato: occhi su Marras del Caldiero Terme

La Reggiana è già al lavoro per pianificare le prossime strategie da adottare in occasione del calciomercato estivo. Secondo quanto riporta TuttoC.com, uno dei ruoli in cui si potrebbe intervenire è il reparto offensivo, tanto che gli emiliani avrebbero messo gli occhi su Tommaso Marras, esterno d’attacco del Caldiero Terme con il quale ha raccolto ad oggi 26 presenze stagionali, condite con 4 gol e 3 assist. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Monza, potrebbe dunque compiere un salto di qualità importante in estate passando dalla Serie C alla B, ma al momento non c’è una trattativa tra le parti.

