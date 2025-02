Palermo Women: Gippetto convocata in Rappresentativa Nazionale Femminile Under 20 LND

Grandissima soddisfazione per Germana Gippetto, giovane calciatrice del Palermo Women. Come si apprende dal profilo Facebook della squadra rosanero, il talento classe 2008 è stata convocata in Rappresentativa Nazionale Femminile U20. Di seguito la nota del club:

“Gippetto convocata in Rappresentativa Nazionale Femminile Under 20 LND. Germana sarà impegnata dal 24 al 26 febbraio presso il Centro Sportivo “Ugo Valli” (RE). La Rappresentativa disputerà inoltre una gara amichevole contro il Sassuolo Under 20. In bocca al lupo”.