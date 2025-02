Cremonese, Valoti: «Dobbiamo cavalcare l’entusiasmo per arrivare ai playoff con grande forza»

Mattia Valoti, arrivato alla Cremonese durante il mercato di gennaio, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’allenamento di oggi. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Ho avuto già modo di allenarmi con mister Stroppa un anno a Monza quindi conosco bene il suo gioco e le sue richieste. A Cremona ho trovato una squadra di grande qualità, mi piace allenarmi con loro e giocare con loro e penso che le mie caratteristiche e le mie qualità possano sposarsi al meglio con questo progetto sia per il gioco del mister sia per il tipo di rosa. Per quanto riguarda la posizione in campo, anche a Monza il mister mi collocava nel ruolo di mezzala sinistra o destra, ma anche trequartista dietro la punta: sono queste le posizioni in campo che penso di poter ricoprire. Classifica? Adesso là davanti vanno forte e le prime sono abbastanza lontane. Dobbiamo guardare partita per partita, cercare di trovare quell’entusiasmo che già c’è in maniera importante e continuare a cavalcarlo nel migliore dei modi. Perché è quell’entusiasmo che ti permette di arrivare ai playoff con grande forza e spirito di gruppo, facendo poi la differenza. Quindi dovremo essere bravi noi a creare, con l’ambiente di Cremona e della Cremonese, la situazione ideale che potrà permetterci di arrivare a lottare per qualcosa di veramente importante».