Calabro presenta Reggiana-Carrarese: «Mi aspetto una classifica corta fino all’ultimo»

L’allenatore della Carrarese, Antonio Calabro, è intervenuto nella conferenza stampa in occasione della partita della 27esima giornata di Serie B contro la Reggiana, valida per la 27esima giornata. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Il successo di sabato scorso contro la Salernitana è stato fondamentale in termini di umore. Ho la fortuna di poter contare su un gruppo consapevole e serio che si allena con grande determinazione a prescindere dai risultati. L’aspetto più importante è raggiungere il maggior equilibrio possibile nel vivere il lavoro quotidiano. Ovviamente una vittoria dopo un periodo non semplice ci ha permesso di ritrovare un pizzico di entusiasmo e vivere con maggiore serenità la settimana di allenamenti. Ad ogni modo, ritengo importante mantenere la giusta razionalità: il campionato di Serie B si gioca punto su punto, mi aspetto una classifica corta sino all’ultima giornata ed è per questo che ogni partita va giocata come la più importante. Affronteremo una squadra importante, con ottime idee di gioco e ricca di giocatori di qualità. Mi aspetto una partita estremamente complessa su più fronti, ma il focus dev’essere su di noi: vogliamo rendere la vita difficile agli emiliani per novanta minuti, portando in campo quanto studiato in settimana e cercando di indirizzare la gara a nostro favore».