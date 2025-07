Repubblica: “Palermo, Palumbo ha finito le visite: ora tocca a Bani. Inzaghi blinda i giovani”

Antonio Palumbo e Mattia Bani saranno i prossimi due volti nuovi nel ritiro del Palermo in Valle d’Aosta. Lo riferisce Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, spiegando che il centrocampista ha terminato le visite mediche e oggi raggiungerà i compagni a Chatillon, mentre il difensore è a un passo dalla chiusura con il Genoa.

Per Palumbo, Palermo e Modena hanno definito l’accordo su base di uno scambio con Di Mariano più un conguaglio di circa due milioni di euro. Quanto a Bani, secondo quanto riportato ancora da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, l’intesa con il giocatore per un triennale è stata trovata, e anche il Genoa – dopo gli ultimi contatti tra i ds Osti e Ottolini – ha accettato l’offerta da circa due milioni. In uscita, il club ligure si sta muovendo per Jay Idzes del Venezia.

Verre piace in Arabia, Saric può tornare in Turchia

Sempre secondo quanto scrive Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo, adesso il Palermo lavorerà sulle uscite. Valerio Verre è seguito dal Cesena e da alcune squadre della Saudi League. Dario Saric, che inizialmente sembrava coinvolto nello scambio per Palumbo, è tornato nei radar di alcuni club turchi, dopo l’interesse del Bodrum a gennaio. In Italia, Bari e Modena si erano mossi, ma il centrocampista macedone guarda all’estero.

Insigne all’Avellino. Peda, Vasic e Corona non partono più

È invece tutto fatto per Roberto Insigne all’Avellino, che dopo le visite mediche a Villa Stuart sarà ufficialmente un nuovo giocatore biancoverde a titolo definitivo.

In uscita erano dati anche Corona, Peda e Vasic, ma – come riportato da Tripi su la Repubblica Palermo – Inzaghi ha bloccato ogni operazione. Reggiana, Juve Stabia, Cesena, Padova ed Empoli avevano chiesto informazioni, ma l’allenatore ha deciso di tenere tutti.

«I giovani del Palermo sono molto forti — ha detto Inzaghi —. Perché dovremmo mandarli altrove? Qui gioca chi mi dà garanzie. Per sognare dobbiamo avere venti giocatori forti, e Peda, ma anche Vasic e Corona, lo sono. Mi aspetto molto da loro».