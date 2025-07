Repubblica Genova: “La delusione per l’addio di Bani”

È tempo di saluti in casa Genoa. Dopo anni vissuti con la fascia da capitano al braccio e il ruolo di colonna della difesa, Mattia Bani è pronto a voltare pagina. Secondo quanto riferisce Andrea Piras su la Repubblica Genova, il centrale classe ’93 è destinato al Palermo, dove firmerà un contratto triennale e ritroverà Pippo Inzaghi.

Ieri, durante l’allenamento a Moena, il difensore è stato acclamato dai tifosi, che hanno provato a convincerlo a restare. Ma l’offerta del club rosanero, nonostante la categoria inferiore, è risultata troppo importante per essere rifiutata. Come riporta ancora Andrea Piras su Repubblica Genova, Bani ha preso una decisione dolorosa, dettata però dalla volontà di aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Con l’uscita del centrale, la dirigenza rossoblù si è già messa al lavoro per individuarne il sostituto. I nomi in ballo sono quelli di Jay Idzes del Venezia e di Leo Østigård, che potrebbe tornare a vestire la maglia del Grifone. Ma, stando a quanto scrive Andrea Piras su la Repubblica Genova, non è da escludere anche un colpo a sorpresa.