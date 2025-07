Gazzetta dello Sport: “Palermo, quarto regalo per Inzaghi. In arrivo anche il quinto”

Il Palermo piazza un altro colpo di spessore dalla Serie A: Mattia Bani è a un passo dal vestire rosanero. Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, manca ormai solo l’ufficialità per completare il trasferimento del centrale difensivo dal Genoa al club siciliano.

Le resistenze iniziali del club ligure sono state superate grazie alla volontà del giocatore, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza e di accettare una nuova sfida in Serie B. Secondo quanto riferito da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il difensore firmerà un biennale con opzione per un terzo anno in caso di promozione in Serie A. Il Palermo verserà al Genoa 1,5 milioni di euro più bonus, per un totale che potrebbe toccare i 2 milioni.

Bani, pronto a lasciare il ritiro del Grifone a Moena, si sottoporrà a breve alle visite mediche con la sua nuova squadra. Parallelamente, il collega Fabrizio Vitale su la Gazzetta dello Sport conferma che anche Palumbo è già al lavoro per completare gli accertamenti sanitari, mentre Di Mariano farà lo stesso con il Modena nell’ambito della trattativa che ha portato il centrocampista in Sicilia.

Il reparto arretrato guadagna così un elemento di alto profilo, utile per blindare una difesa che nella scorsa stagione ha concesso troppo. Ma il mercato non si ferma: il ds Carlo Osti cerca ancora un braccetto di sinistra da affiancare a Ceccaroni. Si punta a un profilo Under 23 per rispettare i limiti di slot liberi, dato che uno dovrà essere riservato al portiere. Il nome caldo è Veroli, reduce dalla stagione alla Sampdoria ma di proprietà del Cagliari, per cui servirà attendere le valutazioni post-ritiro.

In porta, Gomis resta in corsa per un ruolo da titolare, mentre la pista Audero sembra raffreddarsi. In caso di conferma del franco-senegalese, si cercherebbe un secondo affidabile: Lezzerini è tra i papabili.

Infine, in uscita si registra il quasi certo addio di Roberto Insigne: l’esterno si trasferirà all’Avellino con il contributo economico del Palermo sotto forma di incentivo all’esodo.