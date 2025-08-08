Repubblica: “Palermo-Manchester City. Divieto di bere alcolici, il Comune ci ripensa”

Dopo giorni di proteste, polemiche e appelli da parte di esercenti e associazioni di categoria, il Comune fa marcia indietro: sarà possibile servire superalcolici nei locali durante il weekend dell’amichevole tra Palermo e Manchester City, in programma sabato 9 agosto allo stadio “Renzo Barbera”. Lo scrive Irene Carmina su Repubblica Palermo, sottolineando come la rettifica sia stata sollecitata direttamente dal sindaco Roberto Lagalla, in accordo con la questura.

Sì alla somministrazione, no all’asporto

Restano in vigore, come confermato dall’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, i divieti di vendita per asporto di superalcolici e di utilizzo di contenitori in vetro e alluminio, che dovranno essere sostituiti con materiali biodegradabili e compostabili. Ma la somministrazione all’interno di bar e ristoranti sarà regolarmente consentita. «La modifica si è resa necessaria per venire incontro alle giuste esigenze dei commercianti», ha detto Forzinetti, ricordando anche il peso che simili decisioni hanno sull’offerta turistica della città.

La protesta dei commercianti: “Non è la finale di Champions”

Decisive, per la revisione dell’ordinanza, le pressioni dei titolari dei locali del centro storico, che avevano denunciato un danno economico certo. «Non staremo fermi a guardare», aveva dichiarato Luca D’Arpa di Ferramenta. «Non è una finale di Champions, ma un’amichevole d’agosto. E ci trattano come se stessero arrivando gli hooligan». Anche Confesercenti aveva chiesto una correzione definendo le misure «poco opportune».

Le aree e gli orari interessati dalle restrizioni

Le zone soggette a restrizioni restano due, precisa Carmina:

Centro storico: via Roma, corso Vittorio Emanuele, la Cala, via Meli, piazza San Domenico. Qui il divieto di asporto di superalcolici e l’uso di contenitori in vetro sarà in vigore dalle 13 di oggi fino alle 7 di domenica.

Zona stadio e villaggio gastronomico: restrizioni valide dalle 7 di sabato fino all’1 di notte.

Previsti anche contenitori dedicati per vetro e lattine e pulizie straordinarie prima e dopo la partita. Una soluzione di compromesso, insomma, che cerca di garantire sicurezza e ordine pubblico senza penalizzare troppo il tessuto economico e turistico della città.