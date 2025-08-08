Henderson alla Sampdoria, Rinaudo: «Professionista esemplare, porterà equilibrio e personalità»

L’arrivo di Liam Henderson alla Sampdoria, a parametro zero, è stato accolto con ottimismo da molti addetti ai lavori. La società blucerchiata, alla ricerca di profili affidabili e con esperienza in Serie A e B, ha messo le mani su un centrocampista che conosce bene il calcio italiano e che potrebbe rivelarsi un’ottima risorsa nella corsa alla promozione.

Per approfondire le caratteristiche del classe ’96 scozzese, Sampdorianews.net ha intervistato in esclusiva Leandro Rinaudo, ex direttore sportivo del Palermo nella stagione 2023/2024, che ha lavorato con Henderson durante la sua esperienza in rosanero.

«Parliamo di un grandissimo professionista – ha detto Rinaudo a Sampdorianews.net – un ragazzo molto sensibile, che tiene tantissimo a fare bene. Cura i dettagli con grande attenzione, è molto competitivo. Nonostante la retrocessione dell’Empoli, la scorsa stagione è stato tra gli elementi più positivi in Serie A, disputando anche un buon numero di partite intere».

L’ex dirigente rosanero ha sottolineato la versatilità del centrocampista: «Vanta tanti punti di forza. Ovunque ha giocato ha dimostrato una grossa duttilità, ricoprendo diverse posizioni a centrocampo. In una piazza importante come Palermo si è subito contraddistinto per la personalità. Trasmette equilibrio dedicandosi sia alla fase difensiva che offensiva, oltre a garantire una certa esperienza».

Tra le qualità evidenziate da Rinaudo, anche la capacità di interpretare le situazioni tattiche e incidere sui calci da fermo: «È intelligente, si muove bene tra le linee, anche con la postura del corpo è bravo ad innescare il contrattacco. Lascia il segno sui calci piazzati, contribuisce alla causa anche in termini di gol e assist. Ha lo spirito battagliero e sa gestire il possesso palla».

Infine, un pensiero rivolto ai tifosi doriani: «Al posto dei tifosi della Sampdoria sarei soddisfatto di questa operazione, che porta in blucerchiato un giocatore di spessore con esperienze in A e in B. È capitato di risentirci, si è creato un ottimo rapporto, un’alchimia importante condividendo un’esperienza lavorativa di rilievo».