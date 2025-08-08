Gazzetta dello Sport: “Palermo si accende per il test contro il City di Guardiola. Il programma”

È ormai tutto pronto a Palermo per l’attesissima sfida contro il Manchester City, in programma domani alle 21 allo stadio Renzo Barbera per il Trofeo Anglo-Palermitan. Un evento dal valore simbolico e sportivo altissimo, pensato come omaggio alle origini britanniche del club rosanero proprio nell’anno del 125º anniversario dalla fondazione. Come sottolinea Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, si tratta del grande appuntamento dell’estate, capace di catalizzare l’attenzione della città intera.

L’attesa è confermata dai numeri: lo stadio è andato sold-out in meno di 48 ore, e anche la successiva apertura di una piccola scorta residua di biglietti ha registrato un boom di richieste. Nessuno vuole mancare a quello che Vitale definisce «un Gala di questo genere», che vedrà protagonisti i rosanero contro una delle squadre più forti e titolate del calcio mondiale. Il pre-partita sarà arricchito dall’esibizione della cantautrice e rapper Rose Villain, tra le voci più riconoscibili del panorama musicale italiano.

Sul fronte logistico, la vigilia prevede un ricco programma: oggi nel tardo pomeriggio i Citizens sbarcheranno a Palermo con un volo diretto da Manchester. Subito dopo, l’allenatore Pep Guardiola terrà la sua conferenza stampa di presentazione, mentre in serata è prevista una cena all’Hotel delle Palme che vedrà riuniti dirigenti e staff delle due società. Vitale, su La Gazzetta dello Sport, sottolinea come si tratti di una vera e propria «riunione di famiglia», considerando che il Palermo fa parte dal 2022 della galassia del City Football Group, controllata dallo sceicco Mansour.

Ma l’evento non è solo un momento celebrativo: da un punto di vista tecnico, la gara rappresenta l’ultimo test ufficiale per Filippo Inzaghi e Pep Guardiola prima dei rispettivi impegni stagionali. Il Palermo debutterà il 16 agosto in Coppa Italia contro la Cremonese, mentre il Manchester City inizierà la Premier League lo stesso giorno in trasferta contro il Wolverhampton.

Infine, Vitale mette in evidenza anche la risonanza mediatica dell’incontro, che sarà trasmesso in esclusiva in oltre 60 Paesi. In Italia, l’amichevole di lusso andrà in onda sia su Dazn che su Sky, a conferma del prestigio crescente della piazza rosanero e dell’eco internazionale che accompagna il match.