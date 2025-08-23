Repubblica: “Palermo, Inzaghi carica i 30 mila del Barbera: «Siamo più forti di quanto pensiamo»”

Il Palermo si prepara a tagliare il nastro del campionato con entusiasmo e fiducia. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Pippo Inzaghi ha suonato la carica alla vigilia dell’esordio contro la Reggiana: «Vedo un Palermo carico e forte, non vedo l’ora di iniziare. Mi auguro che al 90’ la gente sia festosa e orgogliosa di noi».

La sfida di questa sera alle 21, al “Renzo Barbera”, inaugura ufficialmente il cammino dei rosanero verso la Serie A. L’allenatore chiede però equilibrio: «In B si può perdere ovunque – ha dichiarato Inzaghi a Repubblica Palermo –. Sono qui da quaranta giorni, non sarà tutto perfetto, ma sono soddisfatto. Ogni partita sarà un esame e un’occasione di crescita».

L’entusiasmo sugli spalti è già da record. Sono stati venduti 28.549 biglietti, numero che salirà a 30 mila e che ha già superato i dati della scorsa stagione. «L’affetto nei miei confronti al momento è immeritato – ha aggiunto Inzaghi, riportato da Geraci su Repubblica Palermo – ma spero di rendere orgogliosi società e tifosi. Ciò che mi ha donato Palermo non mi fa dormire la notte».

La Reggiana arriva al Barbera dopo aver conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo lo scorso anno. Con Dionigi in panchina, i granata hanno trovato nuova identità e in estate hanno aggiunto anche Novakovic. In precampionato non hanno mai perso, fermando persino la Juventus in amichevole. Un avversario da non sottovalutare, come avverte lo stesso Inzaghi: «Hanno pareggiato con la Juve e sono imbattuti, servirà attenzione».

Sul piano tecnico, nonostante gli arrivi di Joronen e Veroli, sarà Bardi a difendere i pali. In difesa Peda ha recuperato, ma partirà Diakité dall’inizio insieme a Bani e Ceccaroni. A centrocampo mancherà Gomes, non ancora al 100%, sostituito dalla coppia Segre-Ranocchia, con Pierozzi e Augello sulle fasce. In avanti, Gyasi e Brunori alle spalle del bomber Pohjanpalo.

«Ho ancora tanti dubbi di formazione – ha confidato Inzaghi a Repubblica Palermo – ma ci sono tutti i presupposti per un grandissimo appuntamento. Le pressioni le hanno tutte le squadre indicate come protagoniste. Siamo molto forti, più forti di quanto possiamo immaginare».