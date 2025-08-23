Il Resto del Carlino: “Palermo-Reggiana, saranno 98 i tifosi granata al Renzo Barbera”

La Reggiana e i suoi tifosi troveranno questa sera un “Barbera” trasformato in una bolgia. Come sottolinea Il Resto del Carlino – Reggio Emilia, l’entusiasmo che accompagna il debutto del Palermo è palpabile, basti ricordare il boato che accolse Pippo Inzaghi il 9 agosto nell’amichevole di lusso contro il Manchester City.

Il tecnico rosanero, esperto di promozioni, è visto come l’uomo giusto per trascinare il club verso la tanto attesa Serie A, riportando entusiasmo dopo il rapporto ormai logoro tra i tifosi e l’ex allenatore Dionisi. E i numeri parlano chiaro: Il Resto del Carlino riporta che i biglietti venduti fino a ieri sera erano già 28.549, cifra che supera il miglior dato della scorsa stagione (25.787 contro il Cosenza) e che stasera stabilirà un nuovo record stagionale.

Non mancheranno nemmeno i tifosi reggiani: saranno 98 i sostenitori granata presenti sugli spalti, coraggiosi nel seguire la squadra fino a Palermo nonostante i 1.300 chilometri di distanza. «Negli ultimi anni la tifoseria reggiana – scrive ancora Il Resto del Carlino – Reggio Emilia – è stata tra le più presenti in Sicilia, confermandosi come una delle curve più calde del panorama cadetto».

Sul piano tecnico, Inzaghi non si nasconde ma predica prudenza: «Sono qui da appena 40 giorni, è impossibile pensare che sia già tutto perfetto – ha dichiarato ieri in conferenza –. Sono però molto soddisfatto dell’atteggiamento, della voglia e dell’abnegazione che vedo in allenamento. La Reggiana? Nel precampionato ha fatto bene, ha anche pareggiato con la Juventus».

Una sfida che dunque si annuncia spettacolare, con un “Barbera” vestito a festa e la Reggiana pronta a misurarsi subito contro una delle favorite per la promozione.