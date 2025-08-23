Il Resto del Carlino: “Reggiana a Palermo. Si riparte contro i mostri della B Andare a punto sarebbe tanta roba”

Sono passati 102 giorni dall’ultima trasferta di Brescia, chiusa con la salvezza miracolosa di Castellammare. Oggi la Reggiana riparte da Palermo, nella sfida più lontana e più difficile che potesse capitare all’esordio. Alle 21 al “Renzo Barbera” si alzerà il sipario sulla Serie B 2025/26 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, la squadra indicata da tutti come la favorita per la promozione in Serie A.

Come sottolinea Giuseppe Marotta su Il Resto del Carlino – Reggio Emilia, l’ambiente sarà infuocato: in campo oltre 26 gradi e sugli spalti circa 30 mila spettatori. Già ieri sera il dato parlava di 25.945 biglietti venduti, cifra che ha superato tutte le 19 gare interne del Palermo dello scorso campionato, quando il record fu di 25.787 spettatori contro il Cosenza. «Una notte da Serie A, in un clima da brividi» evidenzia ancora Il Resto del Carlino.

Dionigi, alla sua prima stagione completa sulla panchina granata, ripartirà dal 3-4-2-1 consolidato. In porta confermato Motta, davanti a lui linea difensiva con Libutti, Papetti e Bonetti. Ai lati Rover e Bozzolan, in mezzo Reinhart e Bertagnoli. Davanti Marras e Portanova a sostegno di Gondo, l’incubo rosanero che tre anni fa, con l’Ascoli, segnò una tripletta al Barbera nel 3-2 marchigiano. Dalla panchina possibili inserimenti per Stulac (ex rosanero), Vallarelli, Basili, Mendicino e Tavsan. Prima convocazione per Novakovich, ancora indietro di condizione. Gli indisponibili sono Sampirisi, Urso e Girma.

Il Palermo risponderà con lo stesso modulo, guidato da Bardi, grande ex della sfida. Inzaghi dovrebbe schierare Diakitè, Bani e Ceccaroni dietro; Pierozzi e Augello sulle corsie; Segre e Blin (favorito su Ranocchia) in mezzo. In avanti Gyasi e Brunori supporteranno Pohjanpalo. Out Gomes, Di Francesco e Magnani, mentre Peda ha appena recuperato. Tra le alternative figura Corona, l’attaccante atteso per portare fisicità a gara in corso.

Come ricorda Marotta su Il Resto del Carlino – Reggio Emilia, la sfida ha anche un sapore particolare in panchina: Inzaghi e Dionigi, due ex bomber d’area con fiuto del gol e carattere da leader, si ritrovano da allenatori. Una sfida che promette cattiveria agonistica e intensità, ingredienti fondamentali in questo avvio di stagione.