Gazzetta dello Sport: “Palermo da brividi. In 30mila al Barbera”

L’assalto alla Serie A comincia nella bolgia del “Renzo Barbera”. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Palermo vive un entusiasmo contagioso che stasera porterà 30 mila spettatori sugli spalti per la sfida d’esordio contro la Reggiana. In città si sogna a occhi aperti, forse prematuramente, ma l’impressione diffusa è che questo debba essere l’anno giusto.

Il merito, sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, va alla società che ha scelto Pippo Inzaghi per ricucire lo strappo della passata stagione e a un mercato condotto con innesti di livello. Il resto lo ha fatto lo stesso Superpippo, specialista in promozioni, che ha saputo cementare un gruppo unito e reduce dal passaggio del turno di Coppa Italia a Cremona. Un percorso che ha alimentato la febbre rosanero già esplosa con il sold out dell’amichevole contro il Manchester City.

Alla vigilia, Inzaghi ha voluto stemperare l’entusiasmo: «Sono molto sereno e felice, c’è un ambiente eccezionale, vedo una squadra carica e forte, non vedo l’ora di iniziare. Ogni partita sarà un esame e un motivo di crescita. Ho detto ai ragazzi che sono molto più forti dell’ottavo posto dello scorso anno. La Reggiana non ha mai perso in precampionato, ma noi siamo una squadra molto più forte di quanto pensiamo».

In panchina andranno i nuovi arrivi Joronen e Veroli, mentre restano fuori Gomes e Magnani. «Siamo a posto così – ha spiegato Inzaghi –. Magnani ha un problema personale che ci ha toccato tutti, lo aspettiamo al più presto». Confermata invece la difesa con Diakité, Bani e Ceccaroni, mentre in avanti Brunori e Gyasi agiranno alle spalle di Pohjanpalo.

Sul fronte emiliano, Dionigi ritrova Rozzio e Meroni, che però partiranno dalla panchina. Out Girma, Sampirisi e Urso, debutta invece il giovane Bonetti e arriva la prima convocazione per Novakovic. «Sono molto amico di Pippo Inzaghi dai tempi delle giovanili azzurre – ha dichiarato l’allenatore granata – ma siamo pronti a dare battaglia. L’insidia maggiore sarà il trasporto del pubblico del Barbera, con 30 mila persone a spingere il Palermo».

Un esordio che, come sottolinea Vitale sulla Gazzetta dello Sport, avrà già il sapore di grande evento e che dirà molto sulle ambizioni rosanero in questa stagione.