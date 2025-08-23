Gazzetta dello Sport: “Palermo-Reggiana, le probabili formazioni”
Secondo quanto riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo si prepara a vivere l’esordio in campionato contro la Reggiana in un “Barbera” da 30 mila spettatori. Inzaghi confermerà gran parte dell’undici visto in Coppa Italia, affidandosi a Gyasi e Brunori dietro Pohjanpalo, mentre Dionigi risponde con Gondo supportato da Portanova e Marras.
Oggi ore 21 – Stadio Barbera
Arbitro: Pezzuto (Lecce)
Assistenti: Di Giacinto – Pascarella
IV uomo: Vogliacco
VAR: Volpi
AVAR: Del Giovane
TV: Dazn, Prime
Prezzi biglietti: 22-103 euro
Palermo (3-4-2-1)
Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.
Panchina: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 29 Peda, 15 Nicolosi, 18 Avena, 14 Vasic, 28 Blin, 72 Veroli, 86 Brutto, 5 Palumbo, 31 Corona, 21 Le Douaron.
Allenatore: Inzaghi.
Squalificati: nessuno
Diffidati: nessuno
Indisponibili: Gomes, Magnani, Di Francesco.
Reggiana (3-4-2-1)
Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Portanova, Marras; Gondo.
Panchina: 12 Seculin, 4 Rozzio, 13 Meroni, 14 Quaranta, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 44 Mendicino, 9 Novakovich, 10 Tavsan, 19 Basili, 91 Conté, 98 Cavaliere.
Allenatore: Dionigi.
Squalificati: nessuno
Diffidati: nessuno
Indisponibili: Girma, Sampirisi, Urso.