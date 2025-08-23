Adesso i rosa meritino questo amore

28.549. Ma anche 16.000 e 34.665. Sono i numeri che raccontano l’entusiasmo di Palermo alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Reggiana. Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, 28.549 è il dato delle presenze già registrate per la gara di stasera al Barbera, che arriverà verosimilmente a quota 30 mila, nuovo record rispetto alla passata stagione. 16 mila sono invece gli abbonati, anche qui in crescita, mentre 34.665 spettatori hanno assistito all’amichevole di lusso contro il Manchester City.

Numeri che significano una cosa sola: la città ha dato fiducia al Palermo. Ora, scrive Norrito su Repubblica Palermo, tocca alla squadra meritarsi e ripagare questo entusiasmo. L’obiettivo è chiaro: la Serie A, indicata fin dal principio dal City Football Group come traguardo dopo l’acquisto del club da Dario Mirri.

Tutti gli addetti ai lavori vedono i rosanero come la squadra favorita per la promozione, frutto del lavoro di mercato guidato da Carlo Osti e del ritorno d’immagine ottenuto con l’Anglo-Palermitan Trophy. Ma, come ricorda Repubblica Palermo, il calcio non è una scienza esatta: nelle ultime stagioni il Palermo è stato spesso inserito tra le squadre da battere, salvo poi crollare davanti alle difficoltà e dimostrare fragilità soprattutto sul piano mentale.

La gestione Dionisi dello scorso anno, evidenzia Massimo Norrito, ha lasciato strascichi pesanti: Brunori relegato in panchina, lo spogliatoio diviso, una squadra incapace di fare gruppo. Con l’arrivo di Filippo Inzaghi il clima sembra radicalmente cambiato, dentro e fuori dal campo. Quasi tutti i nuovi acquisti sono giocatori provenienti dalla Serie A che hanno sposato la causa rosanero, segno di un progetto solido e ambizioso.

Il simbolo di questa svolta è proprio Inzaghi: il tecnico vuole riportare il Palermo in A e restarci a lungo. «È lui l’emblema di questo nuovo corso – scrive Norrito su Repubblica Palermo – un percorso che comincia stasera, da costruire giornata dopo giornata, ma che non ammette deviazioni».