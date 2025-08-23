Giornale di Sicilia: “Palermo-Reggiana, le probabili formazioni”

Quasi trentamila spettatori attesi al “Renzo Barbera” per l’esordio del Palermo in campionato contro la Reggiana. Fischio d’inizio alle ore 21, diretta tv su Dazn e Amazon Prime, arbitra Pezzuto di Lecce.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Pippo Inzaghi confermerà il 3-4-2-1 già visto in Coppa Italia a Cremona. In porta ci sarà Bardi, davanti a lui la linea difensiva formata da Diakité, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni Pierozzi e Augello, in mezzo al campo Segre e Ranocchia. Davanti, Gyasi e Brunori agiranno alle spalle del centravanti Pohjanpalo.

La Reggiana di Dionigi si schiererà con lo stesso modulo speculare, affidandosi a Motta tra i pali, difesa a tre con Libutti, Papetti e Bonetti, esterni Rover e Bozzolan, coppia centrale composta da Reinhart e Bertagnoli. In avanti, Portanova e Tavsan supporteranno Gondo unica punta.

Probabili formazioni

Palermo: Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Peda, Nicolosi, Avena, Vasic, Blin, Veroli, Brutto, Palumbo, Corona, Le Douaron.

Allenatore: Inzaghi.

Reggiana: Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Portanova, Tavsan; Gondo.

A disposizione: Seculin, Enza, Rozzio, Meroni, Quaranta, Vallarelli, Basili, Mendicino, Stulac, Conté, Marras, Novakovich.

Allenatore: Dionigi.