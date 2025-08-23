Giornale di Sicilia: “Palermo-Reggiana, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 23, 2025

Quasi trentamila spettatori attesi al “Renzo Barbera” per l’esordio del Palermo in campionato contro la Reggiana. Fischio d’inizio alle ore 21, diretta tv su Dazn e Amazon Prime, arbitra Pezzuto di Lecce.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Pippo Inzaghi confermerà il 3-4-2-1 già visto in Coppa Italia a Cremona. In porta ci sarà Bardi, davanti a lui la linea difensiva formata da Diakité, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni Pierozzi e Augello, in mezzo al campo Segre e Ranocchia. Davanti, Gyasi e Brunori agiranno alle spalle del centravanti Pohjanpalo.

La Reggiana di Dionigi si schiererà con lo stesso modulo speculare, affidandosi a Motta tra i pali, difesa a tre con Libutti, Papetti e Bonetti, esterni Rover e Bozzolan, coppia centrale composta da Reinhart e Bertagnoli. In avanti, Portanova e Tavsan supporteranno Gondo unica punta.

Probabili formazioni

Palermo: Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.
A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Peda, Nicolosi, Avena, Vasic, Blin, Veroli, Brutto, Palumbo, Corona, Le Douaron.
Allenatore: Inzaghi.

Reggiana: Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Portanova, Tavsan; Gondo.
A disposizione: Seculin, Enza, Rozzio, Meroni, Quaranta, Vallarelli, Basili, Mendicino, Stulac, Conté, Marras, Novakovich.
Allenatore: Dionigi.

