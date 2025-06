Repubblica Palermo: “Il Pisa libera Inzaghi e mette sul piatto anche un giocatore”

Pippo Inzaghi conosce bene il Palermo. E non solo da avversario. Ben venti volte da calciatore e dieci da allenatore, l’ex bomber di Milan e Juventus ha incrociato la squadra rosanero in carriera, costruendo un rapporto fatto di sfide, gol e ricordi – alcuni dolci, altri meno – che oggi potrebbe evolversi in qualcosa di più profondo. Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il tecnico è vicino a diventare il nuovo allenatore del Palermo, e il dialogo con il club è in fase avanzata.

Trattativa con il Pisa: settimana decisiva

Il Palermo e il Pisa stanno cercando l’intesa per liberare Inzaghi, che ha già comunicato al club toscano l’intenzione di non proseguire. Ai siciliani ha invece aperto alla possibilità di iniziare un nuovo ciclo in rosanero. Per sbloccare l’operazione, il Pisa propone un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, permettendo così a Inzaghi di portare con sé uno dei suoi “fedelissimi”, come spesso accade nei cambi di panchina.

Le parti si aggiorneranno in questi giorni e la prossima potrebbe essere la settimana decisiva per ufficializzare l’arrivo di “Superpippo” al Barbera.

Da Verona al Barbera: la storia da avversario

Come ricorda Tripi su Repubblica Palermo, il primo incrocio tra Inzaghi e il Palermo risale al 22 agosto 1993, in Coppa Italia, con la maglia del Verona. Quella fu anche la sua prima rete da professionista, ma non bastò: il Palermo vinse 2-1. Molto più dolce il secondo confronto, nel 1994 con il Piacenza, quando Inzaghi segnò una tripletta in Serie B.

In Serie A, con il Milan, ha segnato 4 gol contro il Palermo: due nel 2005/06 (uno a San Siro e uno al Barbera), uno nel 2007/08 e l’ultimo il 26 aprile 2009. C’è anche un curioso aneddoto raccontato in diretta con Bobo Vieri: in una punizione alla Favorita, un tiro di Biffi lo colpì talmente forte da lasciargli l’impronta del pallone sulla coscia per una settimana: «Un tatuaggio», lo definì scherzando.

Il bilancio da allenatore contro il Palermo

Anche da tecnico, Inzaghi ha affrontato il Palermo in dieci occasioni: la prima volta fu il 2 novembre 2014 con il Milan, e si concluse con una sconfitta per 2-0. Si prese la rivincita nel ritorno vincendo 2-1 al Barbera. Successivamente lo ha sfidato con Venezia, Reggina e Pisa.

Il bilancio complessivo da allenatore contro il Palermo è positivo: 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 14 gol fatti e 8 subiti. Inzaghi ha affrontato sia il vecchio Palermo, prima del fallimento, sia l’attuale società controllata dal City Football Group, che presto potrebbe diventare il suo nuovo datore di lavoro.

Nel campionato appena concluso, il suo Pisa ha battuto il Palermo sia all’andata (2-0 il 24 agosto) che al ritorno (2-1 il 31 gennaio), in due partite condizionate da errori difensivi rosanero: autogol di Nedelcearu, rigore causato da Ranocchia e una papera di Desplanches.