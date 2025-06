Giornale di Sicilia: “Osti in tribuna al Picco, s’inizia a studiare il mercato”

I playoff non solo come palcoscenico sportivo, ma anche come terreno fertile per dialoghi di mercato. Alla sfida tra Spezia e Cremonese, valida per le semifinali di Serie B, hanno assistito diversi osservatori e dirigenti, tra cui Carlo Osti, nuovo direttore sportivo del Palermo. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per Osti si è trattato della prima occasione concreta di confronto con due club destinati a rinnovarsi profondamente durante l’estate.

Contatti già avviati anche con il Pisa, dove il probabile arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero potrebbe avere effetti diretti: il tecnico sarebbe intenzionato a portare con sé alcuni fedelissimi, aprendo a ipotesi di scambi o contropartite.

Possibili operazioni col Pisa

Tra le ipotesi al vaglio, il Palermo potrebbe chiedere come indennizzo per liberare Inzaghi il prestito di un calciatore toscano, preferibilmente in scadenza nel 2025. Il nome in cima alla lista di “Superpippo” è Stefano Moreo, già rosanero tra il 2018 e il 2019, e già allenato tre volte dall’ex attaccante: a Venezia, Brescia e Pisa.

Altro profilo apprezzato è Marius Marin Rus, jolly difensivo che si è messo in evidenza anche nella sfida di ritorno contro il Palermo, guadagnandosi e trasformando un rigore. Più difficile la pista che porta a Matteo Tramoni, già allenato da Inzaghi ma valutato molto e seguito da diversi club di Serie A.

Rapporti con lo Spezia: nomi sul tavolo

Come spiega ancora Arena sul Giornale di Sicilia, tra Palermo e Spezia i canali sono già ben collaudati: basti pensare al trasferimento di Aurelio, che i liguri sono pronti a riscattare dopo una stagione convincente.

Nel mirino rosanero ci sono anche Elia, esterno capace di giocare su entrambe le corsie e già visto in rosanero nel 2022/23 (11 presenze prima dell’infortunio), e Przemysław Wiśniewski, difensore centrale affidabile in una linea a tre.

Difficile, invece, arrivare a Bertola, in scadenza a giugno ma molto corteggiato. Più percorribile la pista che porta a Salvatore Esposito, anche se l’operazione richiederebbe un investimento importante e forse una cessione a centrocampo.

Attenzione anche alla Cremonese

Infine, anche dalla Cremonese potrebbero emergere opportunità. Il difensore Ravanelli è in scadenza, Charles Pickel è un profilo già seguito dal Palermo nell’estate 2023, e Zanimacchia, esterno a tutta fascia estremamente duttile, ha trovato poco spazio negli ultimi mesi e difficilmente resterà in Serie A con i grigiorossi.