La Nazione: “Inzaghi-Palermo, il Pisa apre alla trattativa. Un giocatore seguirà il tecnico in Sicilia”

Anche il 2 giugno, Festa della Repubblica, è stato giorno di lavoro per il Pisa. Come racconta Lorenzo Vero su La Nazione di Pisa, la società nerazzurra è stata impegnata nei contatti con il Palermo per definire il passaggio di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero. La trattativa, ormai avviata verso la conclusione, prevede una formula particolare: il club siciliano acquisterebbe un calciatore dal Pisa in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, come riportato anche da Gianluca Di Marzio.

Un’operazione che ricalcherebbe quanto accaduto la scorsa estate tra Empoli e Cagliari, quando Davide Nicola e Sebastiano Luperto si trasferirono insieme in Sardegna. Resta da capire quale giocatore – tra quelli fuori dal progetto tecnico – potrebbe accompagnare Inzaghi nella nuova avventura.

Ufficialità in arrivo e casting per la panchina

L’ufficialità dell’addio di Inzaghi appare sempre più vicina. Dopo una sola stagione, seppur storica per il club toscano, si chiuderà il rapporto tra l’allenatore e il Pisa. Una separazione da gestire rapidamente, perché tra poco più di un mese la squadra dovrà ritrovarsi per preparare il ritorno in Serie A.

Come spiega ancora Vero su La Nazione di Pisa, parallelamente si lavora senza sosta al casting per il nuovo tecnico. Tra i nomi più graditi figura Paolo Zanetti, apprezzato per le sue salvezze conquistate alla guida di Empoli e Verona. Proprio con il club scaligero è in programma in questi giorni un incontro per chiarire il suo futuro.

Un’altra candidatura concreta è quella di Alberto Gilardino, protagonista della promozione del Genoa in Serie A e della salvezza nella stagione appena conclusa. Tuttavia, su di lui c’è anche l’interesse della Fiorentina, che ha appena ricevuto le dimissioni di Raffaele Palladino.

Da monitorare infine la posizione di Paolo Vanoli: sebbene al momento appaia più distante dalle strategie del Pisa, l’evoluzione del mercato allenatori potrebbe riportarlo in gioco qualora rimanesse senza panchina.