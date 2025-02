Repubblica: “Palermo, il confronto impietoso con lo scorso anno: 14 punti in meno rispetto alla gestione Corini”

Il Palermo fatica a ingranare e i numeri non sono dalla parte di Alessio Dionisi. Dopo il pareggio contro lo Spezia, i rosanero si trovano in una posizione decisamente più complicata rispetto alla scorsa stagione, quando la squadra allenata da Eugenio Corini era ben più avanti in classifica. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, nel febbraio 2023 il Palermo aveva 45 punti, occupava la terza posizione e sognava la promozione. Oggi, invece, i rosanero sono lontani dai piani alti della classifica, con ben 14 punti in meno rispetto a un anno fa.

Differenze nei numeri e nelle prestazioni

La squadra di Corini, pur tra alti e bassi, aveva un rendimento più solido e produceva maggiormente in fase offensiva: 40 gol segnati rispetto ai 31 attuali, con un attacco più incisivo e capace di sfruttare meglio le occasioni. Anche la classifica parlava chiaro: a febbraio 2023 il Palermo era a soli 9 punti dal primo posto, mentre oggi si trova molto più distante dalla vetta.

Un altro dato che emerge dall’analisi di Alessandro Geraci su Repubblica Palermo riguarda la solidità difensiva. Nonostante il City Group abbia investito in rinforzi, il Palermo ha mostrato evidenti lacune nel reparto arretrato, peggiorando il proprio rendimento nelle ultime settimane.

Serve una svolta immediata

Il pareggio contro lo Spezia ha lasciato il pubblico deluso e arrabbiato, con richieste di un cambio di passo immediato. La sfida di domenica contro il Mantova diventa cruciale per capire le reali ambizioni della squadra. Serve una vittoria per rilanciare le speranze di playoff e allontanare la crisi. Dionisi è chiamato a trovare soluzioni rapide per ridare smalto a un Palermo che, numeri alla mano, sta facendo peggio della scorsa stagione.