Repubblica: “Palermo. Febbre Manchester City, in 35mila per la sfida del Barbera”

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, quella di stasera sarà una serata speciale per il Palermo e per l’intera città. L’Anglo-Palermitan Trophy, ultima amichevole prima dell’inizio delle competizioni ufficiali, richiamerà al “Renzo Barbera” oltre 35 mila spettatori già ben prima del calcio d’inizio fissato per le 21.

L’attesa, iniziata ieri pomeriggio con i tifosi radunati davanti all’Hotel delle Palme per accogliere il Manchester City, si carica di significato: l’evento segna l’apertura delle celebrazioni per il 125° anniversario del club rosanero. Previsti anche momenti di spettacolo extra-calcistico, come la presentazione della squadra, il concerto di Rose Villain e il saluto di Javier Pastore nell’intervallo.

Il “Flaco”, ambasciatore rosanero per eccellenza, è arrivato in città già ieri mattina, posando con la nuova maglia davanti a luoghi simbolo come il Teatro Massimo, via Maqueda e la Cattedrale. In ritiro a Torretta ha salutato la squadra, abbracciato Brunori e incoraggiato il gruppo: «Sono qui per augurarvi il meglio per quest’anno – ha detto Pastore – questa è una squadra alla quale tengo tantissimo. Ho un grande rapporto con la città e mi fa tantissimo piacere essere qui».

Come evidenziato da Repubblica Palermo, sugli spalti è attesa una coreografia della curva nord che coinvolgerà entrambi gli anelli, mentre saranno oltre 60 i Paesi collegati in diretta. Dal punto di vista tecnico, Inzaghi dovrà fare a meno di Magnani e Di Francesco, mentre Guardiola non avrà a disposizione Grealish, Foden, Rodri, McAtee, Echeverri, Kovacic, Gvardiol, Ortega e Phillips.