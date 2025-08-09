Il Resto del Carlino: “Ore decisive per Jonathan Klinsmann al Palermo”

Come riporta Il Resto del Carlino – edizione Cesena, ieri mattina il Cesena ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Tommaso Arrigoni dal Südtirol. Il centrocampista, cesenate doc e cresciuto nel vivaio bianconero fino al debutto in prima squadra, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Sul fronte portieri, la giornata di oggi si preannuncia decisiva per il futuro di Jonathan Klinsmann. Il Palermo, dopo l’amichevole di lusso contro il Manchester City, scioglierà le riserve tra la conferma di Alfred Gomis o l’affondo per Klinsmann, che arriverebbe comunque in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Sempre secondo Il Resto del Carlino – Cesena, in casa rosanero spunta anche un nuovo nome per il pacchetto under: si tratta di Vittorio Magni, terzino classe 2006 capace di giocare su entrambe le corsie, che potrebbe essere l’ultimo giovane innesto a disposizione di Mignani. In mediana, resta aperta la pista che porta a Castagnetti della Cremonese.