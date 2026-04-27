Repubblica: “Caso Rocchi, il sospetto del ‘Gioca Jouer’ in sala Var: segnali e presunte ingerenze sotto indagine”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Screenshot 2026-04-27 072240

Non solo le presunte “bussate” al vetro della sala VAR. L’inchiesta della Procura di Milano su Gianluca Rocchi si arricchisce di nuovi elementi e suggestioni, tra ricostruzioni e voci interne al mondo arbitrale. Come riportato da Repubblica, tra i critici dell’operato del designatore circola da tempo l’idea di un vero e proprio “metodo”, ribattezzato con ironia “Gioca Jouer”.

Secondo quanto ricostruisce Repubblica, si tratterebbe di una serie di segnali gestuali utilizzati per orientare le decisioni dei VAR nei momenti più delicati: una mano alzata per indicare di non intervenire, un pugno chiuso per suggerire il contrario. Una sorta di linguaggio silenzioso che, sempre secondo Repubblica, rappresenterebbe per alcuni una semplice esagerazione frutto di tensioni interne, per altri invece un tassello che potrebbe rafforzare l’impianto accusatorio.


Al di là delle interpretazioni, Repubblica evidenzia come uno degli episodi chiave resti quello di Udinese-Parma del 1° marzo 2025. In quell’occasione, secondo i pm, Rocchi — «in qualità di supervisore Var» — avrebbe condizionato l’operato di Paterna. Come riporta Repubblica, il VAR inizialmente orientato a non concedere il rigore cambia improvvisamente posizione dopo essersi voltato verso l’esterno della sala, pronunciando «È rigore?» prima di suggerire la revisione in campo.

Sempre secondo Repubblica, proprio questo passaggio rappresenta uno dei punti centrali dell’indagine: il sospetto è che Rocchi abbia oltrepassato il limite del proprio ruolo, interferendo in una decisione che dovrebbe restare esclusivamente nelle mani degli ufficiali VAR.

Il contesto, sottolinea Repubblica, rende la vicenda ancora più delicata. La sala VAR di Lissone era stata concepita per garantire autonomia e trasparenza, con ambienti isolati e controllati, proprio per evitare qualsiasi forma di pressione esterna. Un sistema che, come evidenzia Repubblica, rischia ora di essere messo in discussione dalle stesse accuse.

L’inchiesta, riporta ancora Repubblica, si basa anche sull’acquisizione di audio e video degli ultimi due anni della control room. Un materiale che potrebbe chiarire se si tratti di semplici illazioni o di comportamenti effettivamente rilevanti sul piano penale.

A confermare il clima che si respirava nell’ambiente è anche l’ex arbitro Minelli, che a Repubblica ha dichiarato:
«Le “bussate” in sala Var? Nell’ambiente se ne parlava e si sapeva che il protocollo non lo permetteva».

Lo stesso Minelli ha poi evidenziato un ulteriore paradosso, sempre riportato da Repubblica:
«Da quando a Rocchi e i suoi vice non si sono più presentati a Lissone […] gli errori degli arbitri si sono moltiplicati in modo devastante».

Un quadro complesso, come sottolinea Repubblica, in cui il confine tra coordinamento tecnico e possibile ingerenza resta il punto centrale su cui si giocherà l’intera vicenda.

Altre notizie

64c6e136-d89a-41a4-bc10-d297ebeec2b6

Serie A: “Caso Rocchi”, Grassani avverte: «Frode sportiva, rischi fino a 9 anni. Per i club penalizzazioni e retrocessione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Screenshot 2026-04-27 071855

Repubblica: “Caso Rocchi, altri arbitri indagati e mistero sulle «persone» coinvolte: rischio terremoto per il calcio italiano”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
72751c0bbb

Corriere dello Sport: “Arsenico e nuovi dispetti, tutto il veleno dell’AIA”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
5159a468bf

Corriere dello Sport: “Caso Rocchi, possibile assenza all’interrogatorio: difesa parla di inchiesta anomala”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
juventus

Serie A: San Siro senza gol, Milan e Juventus si annullano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
gullit

Italia in crisi, Gullit lancia l’allarme: «Non pensate più alla difesa, ai miei tempi i migliori erano italiani»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
MILAN

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Milan e Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Giuseppe-Chine-capo-di-gabinetto-del-Ministro-della-Salute-660x330

Caso Rocchi, Chinè chiarisce: «Archiviazione corretta, pronti a riaprire l’indagine con nuovi elementi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Simonelli

Caso Rocchi, AIA verso un designatore ad interim. La Lega spinge per il commissariamento Figc, Simonelli: «No a processi mediatici»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
cesari1 (1)

Corriere della Sera: “Caso Rocchi, Cesari accusa: «Troppi soldi e troppa politica, così è esplosa la crisi degli arbitri»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 093919

Gazzetta dello Sport: “Caso Rocchi, la Procura Figc riapre il fronte: Chinè chiede gli atti a Milano, possibile nuovo fascicolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 094353

Gazzetta dello Sport: “Rocchi indagato. Le accuse del Pm”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

aquilani catanzaro

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, quinto posto blindato: Aquilani prepara i playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Gazzetta dello Sport: “Serie B. Sono 180’ di fuoco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
64c6e136-d89a-41a4-bc10-d297ebeec2b6

Serie A: “Caso Rocchi”, Grassani avverte: «Frode sportiva, rischi fino a 9 anni. Per i club penalizzazioni e retrocessione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Screenshot 2026-04-27 072240

Repubblica: “Caso Rocchi, il sospetto del ‘Gioca Jouer’ in sala Var: segnali e presunte ingerenze sotto indagine”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Screenshot 2026-04-27 071855

Repubblica: “Caso Rocchi, altri arbitri indagati e mistero sulle «persone» coinvolte: rischio terremoto per il calcio italiano”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026