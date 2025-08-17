Repubblica: “Bardi para il rigore e il Palermo brinda in Coppa”

Il Palermo supera la Cremonese ai rigori e conquista i sedicesimi di Coppa Italia, con una prova di carattere che lascia buone sensazioni in vista del campionato. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il protagonista assoluto è Bardi, decisivo con la parata su Johnsen nell’ultima serie dagli undici metri, che ha regalato il 5-4 finale ai rosanero.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica Palermo nell’analisi di Tripi, Inzaghi ha scelto di lasciare inizialmente in panchina Brunori per dare spazio a Le Douaron e Gyasi alle spalle di Pohjanpalo. Il tecnico ha schierato Segre e Ranocchia in mediana, con Pierozzi e Augello sulle corsie laterali, mentre in difesa hanno agito Peda, Bani e Ceccaroni davanti al portiere ex Frosinone, all’esordio ufficiale in maglia rosanero.

La gara, come evidenzia ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, è stata bloccata per lunghi tratti. Il Palermo ha tenuto il pallino del gioco, sfiorando il gol con Gyasi e chiedendo un rigore per un presunto tocco di mano di Bianchetti, mentre la Cremonese si è affidata a ripartenze sporadiche. L’ingresso di Brunori e Palumbo non ha cambiato l’inerzia, ma è stato Corona a mettersi in luce con un lancio applaudito anche dal pubblico di casa.

Ai rigori non hanno sbagliato Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni, mentre l’errore decisivo è arrivato da Johnsen, ipnotizzato da Bardi. Il Palermo di Inzaghi vola così ai sedicesimi, dove affronterà la vincente tra Udinese e Carrarese, confermando – conclude Repubblica Palermo – solidità, coraggio e una condizione già incoraggiante in vista dell’esordio in campionato.