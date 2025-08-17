Repubblica: “Bani a testa alta, avvio da brivido per Diakitè. Le pagelle di Cremonese-Palermo”

Il successo ai rigori contro la Cremonese, che vale l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia, porta con sé indicazioni confortanti per il Palermo di Inzaghi. Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i rosanero hanno mostrato compattezza e carattere, trovando in Bardi l’eroe di giornata grazie alla parata decisiva sul rigore di Johnsen.

Secondo l’analisi di Repubblica Palermo, la squadra ha saputo soffrire quando necessario e mettere in campo organizzazione, intensità e personalità, con diverse prestazioni sopra la sufficienza. Tripi sottolinea in particolare la solidità di Bani e Augello, l’intelligenza tattica di Segre e la sorprendente maturità di Corona, capace di calciare dagli undici metri come un veterano.

Ecco le pagelle di Valerio Tripi per Repubblica Palermo:

Bardi 7,5 – Spettatore per larghi tratti, si fa trovare pronto e diventa decisivo all’ultimo rigore.

Peda 6,5 – Bene finché resta in campo, esce per infortunio.

Diakitè 6 – Parte male ma cresce col passare dei minuti.

Bani 7 – Guida la difesa con autorità, sempre puntuale.

Ceccaroni 6,5 – Corsa e applicazione costante.

Pierozzi 6,5 – Grande generosità sulla fascia destra.

Segre 7 – Tuttofare prezioso, sempre nel vivo del gioco.

Ranocchia 6,5 – Attento dietro, utile in marcatura.

Blin sv – Entra nel finale.

Augello 7 – Qualità e sicurezza, fa sempre la scelta giusta.

Gyasi 6 – Inizio incerto, poi cresce fino a sfiorare il gol.

Palumbo 6 – Esperienza e concretezza dopo l’ingresso.

Le Douaron 6,5 – Dinamico, crea occasioni e si rende pericoloso.

Corona 6,5 – Entra con personalità, segna il rigore da veterano.

Pohjanpalo 6,5 – Prezioso nel lavoro sporco, meno in fase di tiro.

Brunori 6 – Impreciso all’inizio, ma freddo dal dischetto.