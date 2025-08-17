Il Resto del Carlino: “Trattativa sfumata. Il Cesena chiedeva 2 milioni al Palermo per Klinsmann”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Come riportato da Il Resto del Carlino – Cesena, la trattativa tra Palermo e Cesena per Jonathan Klinsmann si è ufficialmente chiusa. Nel giorno di Ferragosto il direttore sportivo rosanero Carlo Osti ha provato un ultimo affondo, ma la richiesta del club romagnolo – poco meno di due milioni di euro complessivi, bonus inclusi – non ha trovato l’ok della dirigenza siciliana.

Secondo quanto scrive Il Resto del Carlino – Cesena, il portiere figlio d’arte resterà quindi in Romagna almeno fino a gennaio, con il club pronto ad avviare anche i primi colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

La società di viale del Fante, come sottolinea ancora Il Resto del Carlino – Cesena, ha virato definitivamente su Jesse Joronen. L’ex Venezia, attualmente svincolato, vestirà la maglia rosanero con un contratto annuale e opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Ultimissime

Il Resto del Carlino: “Trattativa sfumata. Il Cesena chiedeva 2 milioni al Palermo per Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, frenata Klinsmann. Ora tutto su Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Giornale di Sicilia: “Il Palermo passa ai rigori. Bardi ferma la Cremonese”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Corriere dello Sport: “Palermo, colpo Veroli: vicino anche Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025

Corriere dello Sport: “Cremonese-Palermo, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2025