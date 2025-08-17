Giornale di Sicilia: “Palermo, frenata Klinsmann. Ora tutto su Joronen”

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, a firma di Massimiliano Radicini, la trattativa tra Palermo e Cesena per Jonathan Klinsmann ha subito una brusca frenata. L’offerta da 1,5 milioni complessivi (1 milione più due bonus da 250 mila euro ciascuno) è stata respinta dal club romagnolo, che chiede circa 1,8 milioni e non sembra intenzionato a scendere a compromessi.

Come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero non sembra orientata a rilanciare e ha già individuato un’alternativa concreta: il portiere finlandese Jesse Joronen, svincolato dopo l’esperienza al Venezia. Con lui è già stata raggiunta un’intesa di massima per un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Sempre Radicini, dalle colonne del Giornale di Sicilia, evidenzia come il Palermo abbia praticamente chiuso anche per Davide Veroli, difensore mancino classe 2003 del Cagliari, reduce dal prestito alla Sampdoria. L’operazione si definirà con un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione. Veroli sarà un’alternativa a Ceccaroni, ma potrà essere utilizzato anche come terzino sinistro.

Resta invece da chiarire la situazione di Dario Saric. L’Antalyaspor continua a seguirlo con insistenza, nonostante i problemi legati al blocco del mercato imposto dalla FIFA e a un contenzioso di 160 mila euro con il Palermo. Una vicenda che, come segnala ancora il Giornale di Sicilia, non dovrebbe comunque impedire un’eventuale cessione.